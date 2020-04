Gonzalo Blumel, ministro del Interior, afirmó que el plebiscito constitucional reprogramado para octubre, tendrá que evaluarse nuevamente, en su minuto, por la emergencia sanitaria que se vive en Chile y el mundo. Además, propuso unir las elecciones de gobernadores junto a los cores y la presidencial con las parlamentarias de 2021.

“Lo primero es que el Congreso acordó un calendario constitucional que está vigente. Sin embargo, hoy día la prioridad es combatir la pandemia, que no sabemos cuánto tiempo se va a extender. Y, por lo tanto, en su minuto debemos evaluarlo, conversar republicanamente en función de la realidad sanitaria”, afirma el secretario de estado a La Tercera.

Luego, añade: “Hoy día, el cronograma contempla siete u ocho elecciones en un período muy corto de tiempo, desde el plebiscito de octubre hasta la segunda vuelta presidencial del año 2021. Si podemos darle un poco más de racionalidad, por ejemplo, juntar procesos electorales que por naturaleza debiesen ir juntos, procesos de elección de autoridades regionales que están distanciados por solo seis meses. Obviamente ese es un debate válido que debiésemos evaluar en su mérito”.

En ese sentido, el ministro pone el foco en que no se sabe con certeza cuánto durará la pandemia.

“Hace todo sentido el racionalizar el cronograma electoral si es que muy probablemente la pandemia se puede extender por lo menos por este año y parte del próximo año, al menos mientras no se descubre la vacuna para combatir el COVID-19″, dijo.

Por otro lado, Blumel llamó a la oposición a atenuar diferencias con el Ejecutivo: “Hoy se requiere muchísimo más, dada la gravedad de la crisis y sus consecuencias. Se puede ser oposición a un gobierno, pero no se puede ser oposición a la lucha contra una pandemia. Por eso, hoy necesitamos dos cosas fundamentales para enfrentar esta crisis. La primera es la unidad de propósito en torno a los objetivos que tenemos que tener entre el gobierno y la oposición. Y, en segundo lugar, transmitirle certezas a la ciudadanía”.

El ministro cree que, en cierto punto, no ha habido colaboración de la oposición: “No es tanto un problema de los votos en el Congreso, tiene que ver con la actitud que ciertos sectores de la oposición, no toda la oposición, adopta frente a cada medida o iniciativa que propone el gobierno, por ejemplo, cuando se plantea que son todas las iniciativas lentas o insuficientes”, añade.

Asimismo, reconoce que la crisis sanitaria podría alterar la agenda social: “Por supuesto que afecta, cuando tengamos tasas de desempleo de dos dígitos se hace mucho más difícil hacer reformas sociales, pero no por ello va a ser imposible. Y, por lo tanto, completar el acuerdo previsional, porque ya se aprobó una primera ley, que es la que aumentó el pilar solidario, sigue siendo un propósito fundamental. Es la reforma social más importante que nos queda pendiente y la crisis económica y social nos tiene que llevar no a postergar esa reforma, sino que a abordarla con más flexibilidad y más inteligencia para compatibilizar ambos objetivos: mejorar las pensiones, pero cuidar el mercado laboral”.

Finalmente, sobre la posibilidad de un rebrote social en los próximos meses, aseveró que “Chile no va a volver a ser lo que fue previo a octubre. No vamos a volver, por cierto, al 17 de octubre, porque ese país ya quedó atrás, pero tampoco podemos permitirnos volver a la polarización extrema y la violencia del 18 de octubre. Por lo tanto, para que no haya rebrote de violencia, junto con fortalecer y mejorar las capacidades policiales y el sistema de inteligencia de nuestro país, lo más importante es que tenemos que consolidar la respuesta política a esa crisis”.