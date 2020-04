Puente Alto figura como la comuna con más casos activos de COVID-19 según el último informe epidemiológico hecho por el Minsal. 263 contagios se contabilizan en la zona, que mantiene sólo al sector poniente en cuarentena obligatoria.

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, señala que frente a las cifras le parece razonable actuar rápido para evitar que siga existiendo propagación. En ese sentido, indicó en entrevista con CNN Chile y CHV Noticias, que “la cuarentena obligatoria es necesaria, pero sólo si viene acompañada de ayuda financiera, sino, se comete un grave error”.

Según el jefe comunal, el apoyo económico es fundamental, sin embargo, aún no lo recibe. “Hemos visto disposición, pero seguimos esperando los recursos. Entiendo que hay buenas intenciones, pero la burocracia se ha transformado en uno de los principales aliados de la pandemia. Si no eliminamos burocracia y no hacemos que los recursos lleguen rápido, van a llegar tarde”, señaló.

Codina enfatiza en que “hemos tenido que salir con fondos propios a comprar elementos de protección personal para poder evitar el contagio”. Por esa razón, el municipio se ha visto en la obligación de cortar varios programas y suspender algunos servicios.

En ese contexto, el alcalde realiza un llamado al gobierno, para que entienda que debe colaborar con los municipios, porque de lo contrario, “vamos a llegar a una situación de desfinanciamiento en los próximos meses”.

La preocupación de Codina se manifiesta en el hecho de que el pequeño comerciante tiene que seguir trabajando para poder subsistir y “si la ayuda del gobierno no llega ahora, ellos van a tener que clausurar sus locales, quedándose en la casa sin ningún ingreso”.

“Este es el momento en que el Estado tiene que ponerse al hombro el esfuerzo y la sociedad para poder ayudar a la gente a salir adelante”, puntualiza el jefe comunal.

Por otro lado, informó las labores que ha llevado a cabo la municipalidad para evitar la propagación del coronavirus, haciendo énfasis en la falta de controles y fiscalización, los que según él han sido “insuficientes”.

“Me parece una excelente idea que haya una ley que le permita al municipio, por lo menos, pedir el carnet de identidad. Son situaciones paradójicas que en vez de dotar a los municipios de atribuciones para colaborar con el gobierno central, seguimos amarrados de manos como ha sido históricamente”, expresa Codina.

Finalmente, indica que se ha insistido para que no necesariamente se revele la identidad de la persona contagiada, pero sí que se entreguen datos que les permitan a los municipios focalizar los recursos para ir en ayuda de esas familias.