Se entregan hasta $678 mil: ¿Cuándo es el pago anual del Bono a la Mujer Trabajadora 2025?

El propósito de este beneficio estatal es complementar los ingresos de mujeres trabajadoras, siempre que cumplan ciertos requisitos. Revisa todos los detalles.

Dentro de pocos días se entregará el Bono al Trabajo de la Mujer, también llamado Bono a la Mujer Trabajadora, aporte económico dado por el Estado.

El objetivo de este beneficio es complementar los ingresos de mujeres trabajadoras que tengan entre 25 y 60 años, siempre que cumplan ciertos requisitos y se postule previamente.

Este aporte puede recibirse de forma mensual o anual. Sin embargo, se recomienda optar por el pago anual, ya que debido a su fórmula de cálculo no es necesario hacer devolución de dinero. En cambio, quienes eligen el pago mensual podrían verse obligadas a realizar devoluciones.

¿Cuándo se pagará el Bono a la Mujer Trabajadora?

Las personas que postularon en 2024 al Bono al Trabajo de la Mujer y escogieron el método de pago anual recibirán el beneficio el jueves 28 de agosto .

Quienes postulen al Bono de la Mujer Trabajadora durante 2025 y elijan la modalidad anual recibirán el abono del beneficio en agosto de 2026.

Bono Mujer Trabajadora: ¿Cuánto es el monto que se entrega?

El Bono al Trabajo de la Mujer 2025 corresponde a un valor de hasta $678.028, el que dependerá de las rentas recibidas el año anterior.

El pago anual que se entregará este mes de acuerdo a las remuneraciones totales recibidas en 2024 es:

Renta anual inferior a $3.390.140 : se puede recibir desde $1 a $678.028 (a mayor renta, el monto aumenta).

Renta anual superior a los $3.390.139 e inferior a los $4.237.675 : se puede recibir un monto cercano a los $678.028.

Renta anual superior a $4.237.674: se puede recibir desde $678.028 a $1 (a mayor renta, el monto disminuye.

En el caso de los pagos mensuales, el monto es:

Renta mensual igual o inferior a $294.377: se puede recibir desde $1 a $44.157 (a mayor renta, el monto aumenta).

Renta mensual superior a $294.377 e igual o inferior a $367.971 : se puede recibir un monto cercano a los $44.157.

Renta mensual superior a los $367.971 e inferior a $662.348: se puede recibir un monto entre $44.157 y $1 (a mayor renta, el monto disminuye).

¿Cómo postular al Bono a la Mujer Trabajadora?

cumplir los requisitos detallados más abajo. Para postular al Bono a la Mujer Trabajadora es necesario ingresar a la plataforma del Sence con Clave Única más abajo.

Es posible postular los 365 días del año , lo que no significa ser beneficiaria de forma automática.

Es necesario pasar por un proceso de aprobación o rechazo.

Requisitos para recibir el Bono al Trabajo de la Mujer

Tener entre 25 y 60 años.

Estar trabajando de manera dependiente o independiente.

Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población (según Registro Social de Hogares).

Luego, para recibir el pago, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: