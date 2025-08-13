Decretan Alerta Ambiental para este miércoles en la Región Metropolitana: ¿Qué medidas rigen?

Las autoridades tomaron la decisión debido a los “actuales niveles de concentración de contaminantes” y a las malas condiciones de ventilación previstas.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, siguiendo la recomendación de la Seremi el Medio Ambiente RM, decretó Alerta Ambiental para este miércoles 13 de agosto.

Las autoridades tomaron la decisión para “resguardar la salud de los habitantes” de la región debido a los “actuales niveles de concentración de contaminantes” y a las malas condiciones de ventilación previstas para la cuenca de Santiago.

“En términos de calidad del aire, las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente, se mantuvieron en el rango de REGULAR y BUENO”, detallaron desde la Seremi.

Para esta jornada, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) prevé temperaturas de hasta 24 °C, no existiendo probabilidad de advección costera hacia la cuenca de la Región Metropolitana.

¿Qué medidas rigen?

Está prohibido el uso de calefactores a leña , excepto pellets en toda la región

Prohibición de quemas agrícolas , disposición que rige hasta el 31 de octubre.

Se sugiere modificar la intensidad de las actividades físicas .

Restricción vehicular.

Las autoridades instaron a la ciudadanía a respetar las medidas, especialmente la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera, la que será fiscalizada por equipos de la Seremi de Salud RM, junto con los municipios y Carabineros.

Por su parte, el cumplimiento de la prohibición de Quemas Agrícolas, que rige hasta el 31 de octubre, será fiscalizada por la Seremi de Agricultura, en conjunto con equipos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Finalmente, la restricción vehicular será controlada por Carabineros en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia que está dispuesta a lo largo de toda la Región Metropolitana.