En conversación con Tolerancia Cero, el presidente electo Gabriel Boric anticipó los temas que serán primordiales en sus primeros 100 días de gobierno, que serán el manejo de la pandemia y educación.

“El continuar con el enfrentamiento de la pandemia, ver lo que se haya hecho bien y ver lo que hay que mejorar. Uno de los temas es la educación, porque los daños que se ha producido a una generación donde la brecha se ha agrandado, y debe ser de nuestras principales precauciones”, sostuvo.

#ToleranciaCero | Gabriel Boric: "Uno de los principales desafíos es el tema de la educación. El daño que se ha producido por la pandemia en una generación entera debe ser una de nuestras principales preocupaciones". 📺 EN VIVO: https://t.co/Ruz1RyoNj8 pic.twitter.com/NfbL4iL8Qg — CNN Chile (@CNNChile) January 24, 2022

Respecto a este último punto agregó que “vamos hacer todo lo posible para que los colegios abran en marzo. Por supuesto que no controlamos la pandemia, pero vamos hace todo lo posible para que la presencialidad sea la regla”.

Lee también: Bolivia propone hacer prueba PCR a camioneros varados en la frontera con Chile

A su vez, adelantó que otro eje fundamental será como afrontar el conflicto en la Araucanía. “La Araucanía es un tema caliente que es una herida abierta y un dolo quemante. Insisto la violencia no es el camino y seguir realizando lo que se ha hecho hasta ahora no ha colaborado en avanzar hacia una solución“, afirmó.

#ToleranciaCero | Gabriel Boric: "La violencia no es el camino (en La Araucanía) y seguir realizando lo que se ha hecho hasta ahora no ha colaborado en avanzar hacia una solución". 📺 EN VIVO: https://t.co/Ruz1RyoNj8 pic.twitter.com/cwl1wfo2mU — CNN Chile (@CNNChile) January 24, 2022

En esa misma línea, explicó su pensamiento respecto al estado de excepción donde “hemos votado en contra, y si bien uno no tiene que descartar las herramientas que te da el estado derecho, pero un estado de excepción no es la solución. Si bien uno puede hacer el conteo que ha habido un par de menos de atentados, porque cuando sigues teniendo enfrentamientos y se siguen alejando las distintas posiciones esto no está sirviendo“.

Debido a esto, adelantó que no renovarán el estado de exepción en marzo. “Un estado de excepción no se puede ir normalizando (…) No vamos a comenzar renovando el estado de excepción en la Araucanía. Voy a dialogar con todos los que estén en el camino de la paz. Y ahí es mejor no generar grietas, vamos a tener las concesiones para llegar a una solución”, concluyó.