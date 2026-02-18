Sauerbaum y déficit fiscal: “El ministro Marcel se fue en el momento que se dio cuenta que la situación no era reversible”

El parlamentario y jefe de bancada de RN aseguró que una eventual acusación constitucional contra el actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se tendrá que evaluar "en abril, porque en abril saldrá el próximo informe de finanzas públicas”.

El diputado Frank Sauerbaum se refirió este miércoles a cifras de déficit fiscal dadas a conocer por el gobierno de Gabriel Boric, que se situaron en -3,5% del PIB, y la controversia que generó en la oposición.

En conversación con Hoy Es Noticia, el parlamentario aseguró que “el ministro Marcel se fue en el momento que se dio cuenta de que la situación no era reversible”, en referencia a la salida del extitular de Hacienda el 21 de agosto de 2025.

Sobre la posibilidad de que sectores de oposición impulsen una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, Sauerbaum señaló que “se tiene que evaluar en abril, porque en abril saldrá el próximo informe de finanzas públicas”, dejando abierta la posibilidad de acciones en el Congreso según los resultados del reporte.

El parlamentario criticó además la gestión económica del gobierno, asegurando que se han cometido “errores bien graves, como tramitar la ley de presupuesto con un déficit importante”.

Sobre los dichos de la ministra Camila Vallejo, defendiendo el manejo fiscal del gobierno y sosteniendo que una de las características de la actual administración ha sido la contención del gasto público, Sauerbaum fue tajante: “No sé si lo hace por ignorancia o porque la mandan, pero su defensa no tiene ningún asidero. El país no está mejor que hace cuatro años”.