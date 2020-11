La Comisión de Constitución del Senado aprobó aumentar a 24 los escaños para los pueblos originarios en la Convención Constitucional que redactará la nueva Constitución del país.

El texto ahora pasará a ser votado en la Sala del Senado durante la próxima semana. En conversación con CNN Chile, el senador por la Región de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, se refirió a esta medida y a la inclusión de la población indígena en el proceso constitucional.

Lee también: Jiles por llegada de Delgado a Interior: “Parece tener poca envergadura de estadista para el cargo”

“No me imagino un escenario en donde no llegáramos a un acuerdo entre la oposición y el Gobierno”, adelantó el abogado sobre la aprobación de este proyecto de reforma constitucional, proceso que se ha caracterizado por grandes debates y dilaciones.

“Ese es un escenario que nadie quiere, ninguno de los dos bloques y, por lo tanto, apuesto a que en el curso de este mes de noviembre zanjaremos esto definitivamente”, detalló.

Por otro lado, la reciente muerte del cabo segundo de Carabineros Eugenio Nain Caniumil en La Araucanía generó gran conmoción en el país. “Eso produce un clima emocional, psicológico y político en todos los sectores”, indicó Huenchumilla.

Lee también: Fuad Chahín: “El pdte. Piñera prefirió blindar al general Rozas y entregar al ministro Pérez”

Sin embargo, respecto a si esta situación alterará de alguna forma la aprobación del proyecto o el estatus de los pueblos originarios, el abogado enfatizó que “este hecho tiene que fortalecer la idea de que podamos llegar a una acuerdo para que haya un conjunto de dirigentes del mundo indígena que participen en la institucionalidad estatal“.

Candidatura presidencial

Diversas voces han alzado al senador como una posible carta presidencial. Ante esta posibilidad, él no ha manifestado su disponibilidad, ya que desea esperar y ver las condiciones previas en materia de políticas públicas.

“No creo en las autoproclamaciones, esto no es una aventura individual, porque estamos hablando de la presidencia de la República, la jefatura del Estado, el cargo más importante en un país”, sostuvo.

Huenchumilla declaró haber recibido peticiones de diferentes sectores de su partido. “Si yo viera que tengo un partido con las pilas puestas, con una directiva que enmarque a todos los sectores, con unidad (…) entonces en esas condiciones yo pensaría en esa posibilidad“, concluyó.