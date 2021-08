Este viernes el gobierno y la oposición de Venezuela iniciarán los diálogos organizados por México y Noruega. La oposición intenta garantizar su participación en un proceso de elecciones libres y transparentes, mientras que Maduro pide como eje central que levanten las sanciones y busca legitimidad internacional.

A propósito de esta instancia que podría cambiar el rumbo de la nación sudamericana, el miembro de la misión de la ONU en Venezuela, Francisco Cox, conversó con CNN Chile sobre el informe de derechos humanos que entregarán en septiembre en Ginebra.

El abogado fue tajante en asegurar que en ese país existe una política de vulneración a los derechos humanos. “Las principales vulneraciones es que existe una política de estado de persecución y aplastamiento a los lidere opositores, que se lleva a cabo a través de los órganos de inteligencia civil y militar”, dijo.

Esto, validado por su informe que se rige con “un estándar probatorio que será razonable para creer“.

Cox, explicó los diferentes métodos que utiliza el gobierno venezolano para llevar a cabo estas políticas de represión.

“Hay detenciones arbitrarias y torturas. Y en algunos casos existen desaparición forzada de corto tiempo, pero esa no califica como crimen de lesa humanidad. Las torturas que se practican son con electricidad, golpes fuertes y abuso sexual de hombres y mujeres. Incluso, se dejaba a las personas desnudas con el aire acondicionado prendido durante uno o dos días, dejando a la persona expuesta a un frio muy alto sin posibilidades de ir al baño o dormir”, afirmó.

También agregó que “se hacían operaciones de liberación del pueblo, que consistían en operativos de fuerzas especiales donde se hacían ejecuciones extrajudiciales. Y ahí también podemos decir que hay una política de estado de limpieza social. Las ejecuciones se producen con personas que creen que pueden delincuentes y por lo tanto las ejecutan sumariamente sin proceso y dejando de lado a sus familiares”.

A pesar de esto, el gobierno de Maduro se ha manifestado respecto a esto y han asegurado que las personas han sido sancionadas. Sin embargo, Cox dice que no hay datos que comprueben eso. “Nosotros validamos que hay unas investigaciones, pero esas generalmente no escalan y no ven la cadena de mando que hacen que se produzcan estas violaciones a los derechos humanos. Ellos nos respondieron a nuestro informe con cifras pero que no tienen los datos para poder respaldarlas”, respondió.

Según la información que han podido conseguir, existe “una cadena de mando y de conocimiento sobre estos hechos. Incluso, hemos conocido que ha existido la solicitud expresa del presidente Maduro de seguir a estas personas, y llevar a cabo estos actos”.

El abogado también anticipó respecto al futuro de la relación del gobierno venezolano con la Corte Internacional de Justicia. “Es interesante ver lo que dijo la fiscal saliente de la Corte Internacional, que había manifestado su intención de pasar de un examen preliminar a una investigación. A veces ni siquiera se abre una causa. Pero ante esto, el gobierno venezolano interpuso una acción que fue rechazada y eso hizo que la corte le señalara al nuevo fiscal que tenia que establecer un dialogo interactivo con las autoridades. Ahora solo queda ver como avanza esa investigación”, concluyó.