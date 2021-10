La publicación del reportaje que dio cuenta sobre los denominados Pandora Papers, alcanzó repercusiones a nivel internacional, debido a la revelación de una red sistemática de mecanismos de evasión tributaria que líderes y millonarios de todo el mundo han estado utilizando a través de paraísos fiscales.

Todo esto ha sido consecuencia de uno de los trabajos de investigación colaborativa internacional más grandes de los últimos años, generado gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que reunió a 600 profesionales para concretar un minucioso seguimiento de las rutas financieras de las élites globales.

Al respecto se refirió una de sus colaboradoras, la destacada periodista de investigación, Francisca Skoknic, quien conversó con CNN Chile para detallar las principales dificultades y desafíos que significó el desarrollo de este trabajo periodístico.

“Normalmente es muy difícil, en condiciones normales, porque son sociedades que están hechas en general para que no las encuentren, dejan la menor huella posible, no hay un registro público (…) pero en el caso de Pandora Papers, la gracia es que es una filtración, entonces hay alguien que hace llegar al ICIJ estos casi 12 millones de documentos y lo pone a disposición el Consorcio de estos periodistas en todo el mundo”, explicó la profesional.

Específicamente, lo que indagó Skoknic se relaciona con la arista de los Pandora Papers que liga al presidente, Sebastián Piñera, en la compraventa de la minera Dominga a la familia de su mejor amigo, el empresario Carlos Délano, cuyo acuerdo constataba una condición en torno a no modificar las regulaciones ambientales para concretar la instalación del proyecto, lo que en la práctica, depende directamente del jefe de Estado.

“Uno esperaría que después de todo este tiempo, pudiera hacer una reflexión crítica respecto de esa cláusula y lo que significa que los hijos de un presidente condicionen parte del pago a una decisión administrativa del presidente. En cualquier país yo creo, esto habría sido muy cuestionado y llama la atención que él lo considere normal”, planteó la periodista.

Además, la editora del medio LaBot, cuestionó los argumentos del Ejecutivo respecto a que no existiese un conflicto de interés por parte del mandatario: “en el fondo lo que se vende es las concesiones mineras donde se pretende explotar la mina y el lugar donde se pretende construir el puerto. Lo importante era que las restricciones a su construcción no se pusieran antes del permiso. Una vez que el permiso está otorgado es muy difícil protegerlo ambientalmente, así que la verdad no entiendo muy bien el punto”.

Respecto a la respuesta del Gobierno, sobre que los antecedentes de estos hechos ya eran conocidos por la opinión pública y el presunto sobreseimiento de la causa por parte de la Fiscalía, Skoknic planteó que el impacto mediático que generó la revelación de la compraventa y su respectivo contrato, es una señal de que la situación no era conocida al detalle por la opinión pública.



“Nosotros no ponemos el énfasis del reportaje en el asunto legal. Nosotros ni siquiera sugerimos que aquí puede haber un delito, ni siquiera hablamos con un abogado para preguntarle qué tipo de delito puede configurarse acá. Nosotros creemos que más allá de si esto fue legal o no, hay un conflicto de interés. Es impresentable en términos sociales o éticos que esto se haya hecho de esa forma”, especificó la periodista de investigación.

En esa línea, la editora de LaBot reflexionó en torno a lo nocivo que son los paraísos fiscales para los países, sobre todo en regiones de alta desigualdad como Latinoamérica y que no existe ninguna “justificación clara” que no sea ocultar la propiedad de las sociedades, pagar menos impuestos u ocultar transacciones, para entender el uso de estos territorios que ofrecen baja o nula tributación y un hermético secretismo para sus beneficiarios.

Además, Skoknic adelantó que una siguiente publicación abordará si es que los montos que recibieron los hijos de Piñera por la venta de Dominga, acreditados como una donación en vida, contaron con el pago de los tributos correspondientes a este tipo de movimientos financieros.

“Es una pregunta que siempre nos hemos hecho (…) en el fondo sabíamos que hay todo un proceso en el cual Piñera empieza a traspasar la propiedad de sus sociedades a sus hijos, desde que eran niños (…) y siempre nos preguntamos si es que se habían pagado los impuestos de las donaciones“, aseguró la periodista, agregando que los Pandora Papers permitieron corroborar que los fondos provenientes de las sociedades domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, corresponden a una donación del mandatario hacia sus hijos.

Finalmente, Skoknic advirtió que esto generaría otra problemática aún más grande, en torno a las herencias y el manejo de los patrimonios familiares en paraísos fiscales.

“Yo sé que no es muy popular lo que voy a decir, pero las herencias son una forma estructural de mantener la desigualdad. De que la plata del 1% más rico, se mantenga dentro del 1% más rico, pasándose de padres a hijos, sin que los hijos tampoco haya hecho nada por generarla“, señaló la editora de LaBot, adelantando que se vendrán más revelaciones en torno a estas problemáticas, ligadas a los paraísos fiscales.