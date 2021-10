A raíz de las investigaciones de Pandora Papers, que tras una filtración de 12 millones de documentos reveló los casos de cientos de personalidades con sociedades offshore en paraísos fiscales y que en Chile involucran al presidente Sebastián Piñera, CNN Chile conversó con la co-fundadora del Observatorio de Gasto Fiscal, Jeannette Von Wolfersdorff, para analizar el escenario nacional tributario.

Respecto al escándalo de los Pandora Papers, la ingeniera comercial señaló que “lo positivo de eso es cómo reaccionamos y cómo ponemos ahora el esfuerzo y energía en mejorar nuestra regulación en materia, por ejemplo, de beneficiarios finales, de cascadas de empresas y transparencia del sector empresarial en general”.

Con respecto a cuánto daño a la fe pública generan casos como los de Pandora Papers, sostuvo que “eso pasa cuando no hay reacciones positivas en materia de regulaciones sobre esta información, más que sobre la información misma, sino que ahora se espera un actuar y, también, reacciones de los empresarios que no pueden restarse de este debate“.

En torno a las dificultades para legislar específicamente sobre los beneficiarios finales, que se refiere a la persona natural identificada que finalmente posee, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10% del capital de una persona o estructura jurídica, Von Wolfersdorff manifestó que recientemente “salió un informe internacional sobre Chile que dice que no cumplimos el estándar en la materia, eso nos debe doler”.

También indicó que “vemos la última reforma tributaria, que quiero mencionar porque la reforma de este Ejecutivo suavizó exigencias a trusts“, en relación al término para definir las asociaciones de empresas, “justamente, en su exigencia de entrega de información”. Asimismo, puntualizó que “entiendo que hoy están en revisión en el Senado, pero eso pasó algo colado”.

“Vemos que en vez de avanzar hacia un registro de información, ojalá público, sobre quiénes son los ojos finales detrás de una empresa, para hacer que esta actúe más responsablemente y para prevenir conflictos, hemos visto pequeñas mermas en la legislación”, manifestó Von Wolfersdorff y destacó que esa conversación es importante, porque “hoy estamos en un momento en que nos preguntamos cómo hacer que el capitalismo aporte más a la sociedad y cómo hacer que finalmente sea sostenible”.

Al respecto, señaló que primero “tenemos que abordar la pregunta sobre la excesiva concentración de poder a través de cascadas, que hacen aumentar el poder ya concentrado y enfrentar la pregunta que saldrá cuando cada vez más poder y dinero se sitúan fuera de las legislaciones”, entonces el tema, indicó, “va más allá de las regulaciones de beneficiarios finales, si no que se trata en general de repensar con calma, pero urgencia, cómo hacer que no hayan incentivos para estar en paraísos fiscales, que son prácticamente imposibles de evitar”.

“Nuestra meta debería ser no llevar los nuevos emprendimientos, como NotCo, a formar holdings afuera, porque necesitamos holdings en Chile también e incentivos para eso”, afirmó la co-fundadora del Observatorio de Gasto Fiscal y agregó que “creo que es el momento para repensar que estos trusts, o sea, la persona jurídica, podrían pagar un impuesto, tal como está estipulado en Inglaterra o Alemania, justamente para evitar que los trusts sirvan como vehículo legal para crear patrimonios feudales como en la antigua aristocracia y que se eternicen”.

Finalmente, sobre ese último punto, manifestó que “eso no es democrático y lleva al poder excesivo sobre la democracia, afecta a la democracia misma y lo digo con un cierto conflicto de interés, porque mis hijos también serán el día de mañana beneficiarios de una sociedad extranjera y a mí me encantaría que exista otro régimen, para que cuando yo muera haya una figura que permita que se pague un impuesto como corresponde (…) que lo que sea el nuevo impuesto a la herencia vaya a un fondo que reinvierta en la economía y que podría, quizás, pagar herencias universales a los chilenos que en su mayoría no tienen”.