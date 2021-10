Durante la tarde de este martes y con 107 votos a favor, el Pleno de la Convención Constitucional ratificó la posibilidad de realizar plebiscitos dirimentes para materias específicas en la redacción de la nueva Constitución, siempre y cuando no se logre en segunda instancia un quórum de 2/3, pero sí una mayoría de 3/5.

Sin embargo, no todas las normas serían plebiscitables ya que primero, aquellas que no logren consenso, formarán parte de un listado previo del cual el Pleno seleccionará mediante mayoría absoluta, las que puedan ser sometidas a sufragio universal, para que sea la ciudadanía la que determine si formarán o no parte de la nueva Carta Magna.

Cabe destacar que para poder dar luz verde a los plebiscitos dirimentes, es necesario generar una reforma constitucional y otros cambios legales que permitan dar viabilidad al mecanismo de democracia directa. Esto último podría quedar en manos -probablemente- del Congreso que se configure luego de los comicios parlamentarios del 21 de noviembre.

Asimismo la CC determinó que quedarán excluidas de los plebiscitos dirimentes aquellas normas constitucionales cuyos contenidos se contrapongan al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados previamente por el Estado de Chile.

Lee también: “Presos de la revuelta” y “críticas a la Convención”: Los principales temas que ven los constituyentes en Twitter

También quedó establecido que el sufragio universal al que se sometan las normas del nuevo texto constitucional, será de carácter obligatorio para aquellas personas que se encuentren habilitadas para votar en elecciones presidenciales. En tanto, para las personas de entre 16 y 18 años, la participación será voluntaria.

La Convención además podrá convocar solo una vez al plebiscito dirimente, el cual deberá contemplar todas las opciones que cumplan con los requisitos de votación exigidos en el artículo correspondiente, siendo apruebo y rechazo las alternativas para las normas constitucionales sometidas a votación universal.

En tanto, también se aprobó un artículo que establece la posibilidad única de generar una “iniciativa popular de norma”, a través de la recolección de 15 mil firmas que permitirían a cualquier ciudadano presentar un texto constitucional que podrá ser tramitado por la instancia como si fuese una norma ingresada por un convencional.

La ratificación de estos plebiscitos generó reacciones cruzadas, principalmente de parte de las bancadas de Chile Vamos, donde cuestionaron la decisión tomada por el grueso de la Convención Constitucional, apuntando a que este mecanismo estaría desacreditando los acuerdos establecidos en octubre de 2019.

Lee también: Convención Constitucional aprueba reglamento de participación indígena con indicaciones de pueblos originario

“Cuando votamos rechazo, al menos yo, teníamos super claro que una de las razones era que la convención una vez elegida se iba a declarar soberana y no iba a cumplir con las reglas del juego que estaban aprobadas (…) Aprobar plebiscitos dirimentes lo que hace es dejar en letra muerta el quórum de 2/3 y la necesidad de construir grandes acuerdos“, señaló al respecto constituyente Marcela Cubillos.

Por otro lado, los grupos de convencionales que promovieron y aprobaron la medida, celebraron en torno a la decisión del Pleno y aseguraron que abogarán por que se generen las respectivas reformas constitucionales que legitimen este mecanismo a la hora de redactar la nueva Carta Fundamental.

“Esperamos que los parlamentarios se pongan a disposición y por supuesto, nosotros como Chile Digno que también tenemos representación al interior del Congreso, vamos a seguir insistiendo por supuesto para que esta reforma constitucional logre la viabilidad de todos estos mecanismos “, aseguró la convencional del Parido Comunista, Valentina Miranda.