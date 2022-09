La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, comentó en CNN Chile el primer cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric y manifestó que “en mi partido quedamos tranquilos con los nombramientos“.

“Este era un segundo tiempo que se esperaba viniera. Entendemos que era muy importante, había un desgaste bien profundo en el gabinete anterior, en su estructura y diseño, especialmente por la cantidad de desafíos en la instalación y los temas que tuvieron que enfrentar”, reflexionó.

En ese sentido, especificó que con el nombramiento de Carolina Tohá (PPD) en el Ministerio del Interior y Ana Lya Uriarte (PS) en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), “cambia el eje del poder de las coaliciones de Gobierno, pero eso tiene que ver con que los nombres son extraordinariamente buenos”.

Según Torrealba, los nombramientos del PPD y PS al comité político tiene que ver con “cómo se han comportado las coaliciones cuando el presidente los han necesitado, a veces, desde el propio Frente Amplio (FA) no le han respondido al presidente para avanzar con leyes que son Flavia Torrealba: “A veces el Frente Amplio no le ha respondido al presidente para avanzar con leyes importantes “o empujar transformaciones como por ejemplo los temas de seguridad interior”.

“Uno no puede ser de gobierno cuando le conviene y no ser de gobierno cuando no le conviene (…), el PS y el PPD han sido bastante ordenados con el presidente Gabriel Boric“, indicó.

El fallido nombramiento de Cataldo

Respecto al breve nombramiento de Nicolás Cataldo (PS) como subsecretario del Interior, la presidenta del FRVS aseveró que “no es posible hacerse los lesos con la ola anticomunista que generaron estos nombres que propuso el PC”.

“Es muy peligroso para las democracias empezar a perseguir grupos determinados. Más allá si era la persona adecuada o no, el punto que más nos preocupó es esto del anticomunismo, que fue bien complejo”, añadió.

En esa línea, apuntó a que “esto nos obliga a reflexionar en torno a los valores democráticos que estamos defendiendo. Ahora son los comunistas, ¿después quiénes? Creo que la democracia y el ambiente de la convivencia en Chile hay que cuidarlo mucho, estamos en un momento de mucha fragilidad institucional”.

En cuanto a los tuits viralizados de Cataldo contra Carabineros, sostuvo que “creo que hay mucha gente que ha tuiteado cosas muy controvertidas (…), son tuits de hace 12 años, evidentemente la gente cambia y tienen otra mirada, especialmente ahora que forman parte de la administración del Estado”.

Asimismo, dijo que “hay momentos de mucha empatía con los movimientos sociales y hay una herramienta (Twitter) que permite que las personas tengan un comportamiento distinto al que habitualmente tienen. Más que los nombres, creo que el partido de origen era lo que complicó la nominación”.