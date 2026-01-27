Fiscal Parra revela otra investigación contra el exministro Chadwick: “Existe una más, en calidad de imputado”

La persecutora Lorena Parra anunció en CNN Prime que “existe una investigación más y tiene un carácter reservado” contra el exministro Andrés Chadwick. La causa está a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, en la que figura en calidad de imputado, y aclaró que no tiene relación con el denominado Caso Audios ni con la arista Parque Capital.

En entrevista en CNN Prime, la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, y el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Juan Palo Araya, profundizaron en los avances de la investigación del denominado Caso Audios, Caso Factop y la arista Parque Capital.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre si el exministro del Interior, Andrés Chadwick, figura en calidad de imputado, la persecutora aclaró que “en nuestras investigaciones no”. Explicó que ello se debe a que el exsecretario de Estado se encontraba vinculado a la línea investigativa de la arista Parque Capital, donde se indagaba el delito de tráfico de influencias.

“El delito de tráfico de influencia requiere una calidad especial, que es ser funcionario público, y Chadwick, en la época de comisión de ese delito, no era funcionario público”, precisó.

Cabe recordar que el exministro de Vivienda, Felipe Ward, en una declaración ante Fiscalía, detalló un almuerzo ocurrido en junio de 2020. “Chadwick me invitó para que fuéramos a saludar a Luis Hermosilla, quien trabajaba en el mismo lugar”, señaló, agregando que en esa instancia el abogado manifestó su preocupación por el proyecto y le solicitó averiguar sobre su situación.

Según Ward, esto se concretó posteriormente en una reunión de su equipo con los gestores del proyecto Parque Capital, realizada conforme a la Ley de Lobby, y en un encuentro en el que participaron Hermosilla y el entonces seremi de Vivienda, con el objetivo de que el abogado estuviera al tanto de las razones por las que el proyecto no avanzaba.

“El planteamiento original de apoyar las gestiones para este proyecto vino directamente de parte de Chadwick y Hermosilla, y es relevante considerar el ascendiente político de Andrés. Si una solicitud de apoyo a un proyecto venía directa o indirectamente de él, eso implicaba para mí, en su momento, un mayor compromiso para darle mi apoyo”, relató.

En ese contexto, Parra explicó que la situación específica de Chadwick responde a un problema de “tipicidad”. “No es que no se le haya querido investigar o que se haya tomado una decisión arbitraria de no formalizarlo”, enfatizó. “Lo que pasa es que el sujeto activo es un sujeto calificado: debe ser funcionario público, a diferencia de Luis Hermosilla, que sí lo era, porque en esa época era abogado del Ministerio del Interior y cumplía una función pública”, concluyó.

Fiscal Parra anuncia otra investigación contra Chadwick

Al preguntarle sobre si es efectivo que se abrió una causa por eventuales gestiones que habrían realizado Chadwick y Hermosilla para ayudar al empresario Gonzalo Vial Concha, la fiscal Parra respondió: “No tengo esos antecedentes y, si fue así, sería reservada”. En la misma línea, el persecutor Araya complementó: “Tampoco tengo antecedentes de una investigación de esas características en nuestra unidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente”.

Parra agregó que “existen otras aristas que están siendo investigadas que podrían, de alguna manera, involucrarse, pero precisamente de aquello no. No puedo entregar más información por el éxito de las investigaciones”.

Respecto de si existen otras investigaciones en las que estaría involucrado Chadwick, la fiscal adelantó que “existe una más”, a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, en la que figura en calidad de imputado. No obstante, aclaró que se trata de una causa de carácter reservado y que “no podemos dar ningún antecedente”.

Consultada sobre si Chadwick ha prestado declaración en alguna de estas indagatorias, reiteró que “yo preferiría no dar más información porque, efectivamente, por los delitos que se investigan, es importante mantener la reserva”.

Finalmente, la conductora de CNN Prime y Tolerancia Cero preguntó desde cuándo se habría abierto esta causa. Al respecto, Parra concluyó que “esa arista debe tener algunos meses” y subrayó que se trata de “otro tema”, sin relación con el Caso Factop ni el Caso Audios.

