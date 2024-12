Exministro Ward por caso Parque Capital: “El planteamiento de apoyar las gestiones del proyecto vino de Chadwick y Hermosilla”

En su declaración ante Fiscalía, el exministro de Vivienda apuntó contra el exministro del Interior y el abogado, quien hoy permanece en prisión preventiva.

Siguen dándose a conocer nuevos antecedentes relacionados con la arista Parque Capital del denominado caso Audios, en la que se investigan eventuales gestiones dentro del Gobierno de Sebastián Piñera para favorecer un megaproyecto inmobiliario en Lampa.

En este caso, se está indagando a Luis Hermosilla -quien actualmente permanece en prisión preventiva- y también a exautoridades, como el exministro del Interior e histórico socio de Hermosilla, Andrés Chadwick, y también al exministro de Vivienda, Felipe Ward (UDI).

Fue este último, declaró el pasado 30 de septiembre ante la Fiscalía Oriente -de acuerdo a lo revelado por La Tercera– jornada en la que se le preguntó sobre las gestiones a favor de Parque Capital.

Ward y su declaración contra Chadwick y Hermosilla

Ward detalló que, tras un almuerzo en junio de 2020, “Andrés Chadwick me invito para que fuéramos a saludar a Luis Hermosilla, quien trabajaba en el mismo lugar”, y que siempre le pedía consejos a Chadwick porque sentía “gran admiración y respeto” por él.

“Una vez en la oficina de Luis Hermosilla, junto a Andrés Chadwick, Luis Hermosilla me manifestó su preocupación por el nulo avance del proyecto Parque Capital, y me mencionó que el proyecto había tenido trabas para su funcionamiento, por lo que, en virtud de mi rol de ministro de Vivienda, me pidió averiguar sobre el estado del proyecto y estar en contacto, y reunirnos para explicarme más detalles”, aseguró Ward.

A continuación, el exministro de Vivienda señaló que acordaron una reunión de su equipo con los gestores del proyecto Parque Capital por ley de Lobby y que un mes después Ward se reunió con Hermosilla y con el Seremi de Vivienda para que Hermosilla estuviera al tanto de por qué el proyecto no avanzaba.

Ward señaló sobre Hermosilla que “su solicitud principal fue agilizar y destrabar el proyecto“.

“El planteamiento original de apoyar las gestiones para este proyecto vino directamente de parte de Andrés Chadwick y Luis Hermosilla, y es relevante considerar el ascendiente político de Andrés. Si una solicitud de apoyo a un proyecto viene directa o indirectamente de él, eso implicaba para mí, en su momento, un mayor compromiso para darle mi apoyo“, señaló también el exministro Ward en su declaración.