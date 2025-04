¿Presentará la oposición una acusación constitucional contra Boric por la fallida compra de la casa de Allende?

Los timoneles de RN y la UDI se refirieron al debate generado por la fallida compra de la casa del expresidente Allende, tras el fallo del TC contra la senadora Isabel Allende.

Los timoneles de Renovación Nacional (RN) y de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Rodrigo Galilea y Guillermo Ramírez, se refirieron a la controversia que ha generado el fallo del Tribunal Constitucional (TC) contra la senadora Isabel Allende.

En conversación con el programa Estadio Nacional de TVN, Galilea afirmó que “las normas de la Constitución son absolutamente reñidas con el sentido común ciudadano”.

“La senadora Allende tendrá su trayectoria, pero eso no permite decir que a ella no se le aplica esto. El Presidente de la República podrá opinar lo que quiera sobre Salvador Allende, podrá ser su gran ídolo, pero eso no significa saltarse las normas establecidas en la Constitución. Todo esto, a mi juicio, tiene que seguir investigándose, porque es un fallo del Estado”, planteó.

Lee también: Caída de Isabel Allende en el Senado: ¿Cómo se gestó el fallo histórico que sacude a la política chilena?

Consultado sobre si esto podría derivar en una acusación constitucional contra el Mandatario, Galilea respondió: “Me imagino que los diputados lo evaluarán”.

Sobre este punto, Ramírez adelantó: “Tengo entendido que las bancadas de oposición se van a reunir el martes 8 de abril para discutir esto. Pero yo he tomado el pulso no solamente en Chile Vamos, sino también fuera de Chile Vamos, y tengo la impresión de que, por el momento y con los antecedentes que hay, el ánimo de los diputados es no presentar una acusación constitucional”.