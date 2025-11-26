Muñeca Bielorrusa: Fiscal Wittwer habla en exclusiva con CNN Chile sobre qué se investiga contra Araya y Walker

La fiscal regional de Los Lagos entregó detalles sobre la trama bielorrusa y cómo se involucran en esta los parlamentarios, la Inmobiliaria Fundamenta o el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

El martes el fiscal nacional Ángel Valencia definió que la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, liderara la investigación sobre los pagos que habrían recibido los parlamentarios Matías Walker (Dem) y Cristián Araya (PRep).

Sobre esta nueva arista y las indagatorias que ya ha realizado en el marco del Caso Muñeca Bielorrusa hablamos en CNN Prime con la propia persecutora, quien entregó detalles sobre los próximos pasos a seguir y lo que ha podido dar cuenta a medida avanza la investigación.

En esta nueva arista se investiga si es que hubo o no pagos por parte de Sergio Yáber, conservador de bienes raíces de Puente Alto, a los parlamentarios, y de ser así cuál fue el propósito de estos.

Sin poder profundizar sobre las diligencias que solicitará en el caso de los parlamentarios, Wittwer reconoció que, por un lado, en el caso de Araya existe un antecedente de suficiente gravedad como para asumir una investigación.

En el caso del diputado republicano, quien ya ha negado cualquier pago por parte de Yáber, existe el antecedente de las escuchas telefónicas en donde se habla de un pago de $1,7 millones al republicano.

Por otro lado, en el caso de Walker la situación es distinta: él ya admitió pagos, al menos uno por $1,6 millones, pero asegura que estos responden a compadrazgo con Yáber, con quien reconoce una amistad de larga data.

“Todavía no podemos hablar de delitos específicamente porque hasta ahora estamos investigando hechos. Ahora, por los antecedentes que hay hay dinero a cambio de determinadas actuaciones, podríamos estar hablando de un cohecho o de un soborno. Tráfico de influencias también”, aseguró Wittwer.

También se investiga ahora un pago de la Inmobiliaria Fundamenta a la sociedad Lagos, Vargas & Silber Asociados, donde compartían Eduardo Lagos y Mario Vargas, imputados en otra arista del Caso Muñeca Bielorrusa, ambos relacionados con Ángela Vivanco, la exmagistrada.

“Todo indica que habría algunas maniobras para inhabilitar a algún ministro, para tener todas las posibilidades de ganar o tener un fallo favorable en determinadas causas”, agregó la persecutora.

En esta indagatoria entra también el exdiputado Gabriel Silber, entonces miembro de la sociedad con Lagos y Vargas, quien se encuentra en calidad de imputado y según Wittwer ha colaborado en la investigación. Parte de lo que contó el exparlamentario el 19 de noviembre pasado es que Vargas y Lagos le habrían pedido visitarlos en prisión para coordinar declaraciones.

Por el contrario, a juicio de la persecutora Lagos, Migueles y Vargas no han prestado colaboración como sí lo hizo Silber.

Persecución contra Vivanco

Así como estas otras aristas más recientes, la fiscal regional de Los Lagos entregó detalles sobre la persecución en contra de la exministra de la Corte Suprema. En el caso de Vivanco, los delitos perseguidos son cohecho y otros específicos al rol que cumplía.

Las penas, añadió Wittwer, varían, pero sí son altas. Ahora bien, no es posible determinar aún si pedirán como Ministerio Público la prisión preventiva en contra de Vivanco, pues según explicó queda por superarse el primer gran filtro: la querella de capítulos de la Corte de Apelaciones.

En específico, la tesis principal de Fiscalía es que para lograr fallos favorables para el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (de donde surge el nombre de la trama), Vivanco se coordinaba con Gonzalo Migueles, su esposo, y con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas.