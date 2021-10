La investigación de las inversiones del presidente Sebastián Piñera en la Minera Dominga sigue dando que hablar. Esta semana se dio a conocer en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés) que la familia del presidente Sebastián Piñera y la del empresario Carlos Délano cerraron un acuerdo de compraventa del proyecto Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, en el denominado caso Pandora Papers.

Debido a esto, durante la jornada de este martes, parlamentarios de oposición acordaron presentar una acusación constitucional contra el mandatario.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con el abogado querellante de los casos Dominga y Exalmar, Fernando Monsalve, quién aclaró que solicitaron un peritaje de los correros electrónicos de la familia del presidente, pero que no fue aprobado por el fiscal a cargo de la investigación.

“Nosotros solicitamos un peritaje de los correos electrónicos de toda la familia Piñera. Bueno, ese nunca se realizó. Al menos respecto a Dominga el fiscal Guerra nunca lo dio. Y con posterioridad reiteramos la solicitud de diligencia. Porque en ese curso, Magdalena Piñera había señalado que no sabía cuánto tenía invertido. Y aunque seas multimillonaria, tienes que saber si tienes invertido un millón o dos millones de dólares, a lo que el fiscal Guerra no dio curso”, aseguró.

El abogado también sostuvo que la arista del caso Dominga no se investigó, que es lo contrario que afirman desde el Gobierno. “Este caso fue conocido, pero se equivocan o mienten al decir que se investigó. Lo que tenemos claro es que la arista de Dominga, el fiscal Guerra, que luego ha parado a trabajar en algunos municipios de sector oriente, no investigó. En cuanto a Exalmar sí investigó. Pero en cuanto a Dominga no investigó, por lo tanto, la justicia no lo zanjó“. señaló.

Debido a esta situación, el querellante anticipó que puede ser posible que el caso se abra de nuevo. “Yo creo que no está cerrada la posibilidad. En cuanto a Dominga no se investigó, por ende, no hay un cierre de causa, y creo que sí se podría reabrir una investigación, específicamente respecto a Minera Dominga. Y ahí es donde el Palacio de la Moneda no sabe dónde está pisando, porque o tiene desconocimiento de esto, o lo oculta o trata de desviar la atención”, afirmó.

Sin embargo, Monsalve aclaró que sus esperanzas se acaban cuando interviene el Ministerio Público. “El problema es que nos encontramos con la Fiscalía. El Fiscal Nacional instruye a un equipo de alta complejidad, y yo no tengo ninguna confianza, bajo este sistema de nombrar a los fiscales nacionales, que esto pueda prosperar”, agregó.

Respecto al actuar del fiscal Guerra, el abogado insistió en que “creo que él no cumplió con su rol ni con sus principios de objetividad, y no investigó como ameritaba investigar. Pero hay que revisar en todos los casos, porque el Ministerio Público no es el fiscal Guerra. En todo Chile hay personas que son tratados de una manera y personas como el presidente son tratados de otra”.

Por último, aclaró que no tiene confianza en que la acusación constitucional contra el mandatario prospere. “En el ámbito político las acciones del presidente no cumplen ningún estándar. Pero me llamaría la atención, que las personas que antes votaban que no, cuando se le acusaba al presidente de violaciones a los derechos humanos, ahora por un delito económico o por uso de información privilegiada, ahora voten sí”, concluyó.