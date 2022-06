Los cuatro ex Presidentes de la República anunciaron que no asistirán a la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional el próximo 4 de julio. La mesa del organismo recibió críticas por no invitar a los ex mandatarios desde el principio.

En conversación con CNN Chile, el convencional Fernando Atria, calificó la situación como una “mala decisión de la mesa”.

“Creo que habría sido mejor que hubieran asistido, en su momento dije que la decisión de no invitarlos me parecía una mala decisión de la mesa. Por otro lado, también es verdad que toda la discusión que se generó alrededor de la invitación es una discusión que no facilitó que hubieran decidido aceptar la invitación, sino al contrario. Entonces, lamento que no vayan, creo que en todo caso esa decisión es reconducible a una decisión en mi opinión, equivocada de la mesa inicial”, expresó.

Asimismo, señaló que “ahora lo que importa es que la convención termina su trabajo bien, dentro del plazo y el 4 de julio, con la asistencia de los invitados que asistan, se va a realizar este acto formal en que la convención entrega al Presidente de la República, y a través de él al país, esta propuesta de nueva Constitución y yo creo que eso es lo importante”.

Lee también: Piñera no asistirá al acto final de la CC: La invitación “no honra la tradición de respeto republicano”

Consultado sobre si esta polémica daña la imagen de la Convención Constitucional, el convencional sostuvo que “yo no diría que daña la imagen, creo que sí es una discusión que no necesitaba ser, es toda una discusión gratuita. En ese sentido, es el tipo de cosas que uno preferiría haberse evitado, pero tampoco creo que sea una cuestión terrible, no estamos hablando de una crisis mayúscula ni nada parecido. Lo que corresponde ahora es mirar a lo que viene y lo que viene son dos semanas de trabajo final de la Convención y el cierre del proceso el 4 de julio”.

Respecto a lo que se puede esperar de las campañas sobre el apruebo y rechazo, Atria sostuvo que, a su juicio, en esta última: “Viene marcada por dos cosas, que también son bastante coherentes y en línea con lo que hemos visto de campañas anteriores a decisiones importantes. Va a haber un esfuerzo por confundir la decisión que las personas tienen que tomar el 4 de septiembre”.

“Vamos a ver aparecer una serie de especulaciones respecto de qué es lo que podría pasar en el caso de que gane el rechazo, en nombre de esta genérica tercera vía, y yo creo que es algo que lo único que va a hacer es confundir la campaña”, agregó.