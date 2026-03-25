Felipe Larrain y alza de combustibles: “El planteamiento del gobierno, es técnicamente impecable, fiscalmente responsable”

Según el exministro de Hacienda, la situación "tiene que ver con una realidad mundial. No es algo que es de responsabilidad ni de este gobierno, ni el de que se fue. La responsabilidad de esto viene de una guerra”.

Eeste miércolesl, el exministro de Hacienda Felipe Larraín analizó el anuncio del gobierno sobre el alza en los precios de los combustibles que regirá desde esta semana.

En conversación con Hoy es Noticia, el exsecretario de Estado destacó tanto los factores internacionales que influyen en los precios como las implicancias económicas y políticas para Chile.

Según Larraín, la situación “tiene que ver con una realidad mundial. No es algo que es de responsabilidad ni de este gobierno, ni el de que se fue. La responsabilidad de esto viene de una guerra”.

En ese contexto, explicó que la medida adoptada por La Moneda consiste en “la opción que tomó el gobierno es traspasarlo directamente a los consumidores, de forma rápida e inmediata”, esto pese a que, según detalló, existen alternativas, como un ajuste gradual.

“Esto es una decisión opinable. Hay dos caminos, la gradualidad o el camino inmediato. Aquí se optó por el camino inmediato”, precisó.

El exsecretario de Estado aseguró que, aunque “los precios van a caer si es que tenemos una tregua, pero no van a caer al mismo precio, porque hay daño en la infraestructura en el Golfo Pérsico”.

Además, advirtió que el alza de los combustibles tiene un efecto fiscal y político: “Hemos tenido un deterioro muy significativo fiscal de Chile. Eso es algo que incide”.

A su juicio, “el tema del costo político es evidente”.

Larraín también fue enfatico en calificar que “el planteamiento que ha hecho el gobierno, es un planteamiento técnicamente impecable, fiscalmente responsable”, y agregó que, desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, “no hay un daño en la reputación de Chile, aunque se va a resentir el bolsillo de los chilenos y a todos nos va a pasar”.

“Un Estado en quibra”

Sobre la polémica generada en torno a la frase “un Estado en la quiebra”, utilizada en un comunicado oficial del gobierno para explicar la imposibilidad de reducir el precio de los combustibles, Larraín aseguró: “Para mí es un error plantear que el Estado está en quiebra. Ni el país ni el Fisco están en quiebra”.

Por último, el economista valoró algunas medidas complementarias, como los incentivos al cambio hacia vehículos eléctricos: “Me gusta la idea de incentivar el cambio a vehículos eléctricos”, y subrayó que “obviamente que la empatía es importante” al enfrentar decisiones que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos.