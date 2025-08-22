“Faltó generosidad”: Exministro Valenzuela afirma que los “partidos grandes” no facilitaron lista única

El exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, afirmó en CNN Prime que faltó “generosidad” y “proactividad” por parte de las colectividades que integran el Pacto Unidad por Chile. “Los partidos grandes no trabajaron con coherencia para facilitar la lista única”, enfatizó.

El exministro de Agricultura y militante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Esteban Valenzuela, analizó en CNN Prime los factores que impidieron al oficialismo concretar una lista unitaria de cara a las elecciones parlamentarias del 16 de noviembre.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si la responsabilidad de que no existiera un solo pacto parlamentario recae más en los partidos “grandes” que en las dos colectividades que desistieron de las negociaciones en la recta final, Valenzuela respondió sin titubeos: “Sin lugar a dudas. Los partidos grandes no trabajaron con coherencia para facilitar la lista única”.

En esa línea, agregó: “Hubo niveles fuertes de atrincheramiento. Jaime Mulet, presidente de la FRVS, advirtió que iba a ser muy difícil. No hubiese entrado la Democracia Cristiana si no salíamos, probablemente, los regionalistas verdes y Acción Humanista”.

Al preguntarle sobre qué faltó en las colectividades más grandes, reiteró que “generosidad”. Respecto a la conformación del pacto entre Verdes, Regionalistas y Humanistas una vez que fracasó la negociación, enfatizó que, como militante del FRVS, considera “legítima una segunda lista” y sostuvo que debió haber existido mayor “proactividad”.

