Esteban Valenzuela aborda salida del ministerio de Agricultura y afirma que posibilidad de hacer lista única en el oficialismo era “un espejismo”

En conversación con CNN Chile, el exintegrante del gabinete además se refirió al rol que tuvo la decisión que tomó su partido, el FREVS, de crear una segunda lista, en que el Presidente Gabriel Boric le pidiera la renuncia al cargo: “Hay cosas que no es necesario decirlas, sino que son parte de los procesos”.

El exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se refirió a su salida del Gobierno, la que se produjo luego que su partido, la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) decidiera ir en una lista parlamentaria separada a la oficialista.

En conversación con CNN Chile, Valenzuela fue consultado sobre los motivos por el que lo sacaron de su cargo. Al respecto, aseguró que “el Presidente fue bien explícito con nosotros, con que la política del Gobierno era buscar la lista única. Y yo trabajé por la lista única. Pero antes, trabajó con mucha coherencia por maneras de buscar acuerdos tanto Jaime Mulet como Flavia Torrealba“.

“De manera reiterada los dos últimos años, es que coincidimos de que tienen que evitarse los transfugas, tiene que evitarse la proliferación de partidos -muchos de ellos además, con un sentido bien perverso su creación- y tiene que consolidarse un sistema respetando nuestra postura“, añadió.

Posteriormente, se le preguntó si es que su salida es consecuencia de que eso no haya ocurrido, ante lo cual replicó que “hay cosas que no es necesario decirlas, sino que son parte de los procesos y los gestos. Y de la dignidad de un ministro que no quiere ser estorbo de nada“.

Consultado sobre si cree que él fue un fusible de una situación injusta, apuntó a que “de una situación que tiene, entre comillas, una cierta racionalidad política. Pero que encierra -creo yo- un espejismo respecto a la posibilidad que había de construir una lista única con 12 partidos. Y respecto a un conflicto que se iba a producir que fue advertido por Jaime Mulet de manera fraterna y bastante lúcida”.

Sobre si cree que el Presidente Boric cayó en ese “espejismo“, sostuvo que “yo no voy a hablar ninguna palabra mala del Presidente, porque el Presidente es el Presidente de la República. Tiene que gestionar el ministerio y la coalición con distintos intereses”.

