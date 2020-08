Fabiola Campillai afirma que aún el gobierno no se ha contactado con ella: “Nosotros ya no los necesitamos”

Carabineros desvinculó a dos funcionarios de la institución policial en el marco del sumario interno realizado por el caso de Fabiola Campillai, quien recibió el impacto de una bomba lacrimógena en el rostro el pasado 26 de noviembre en 2019.

Al respecto, la mujer de 36 años sentencia que el sumario no es suficiente. “No estamos conformes. Felices sí de que haya una lucecita de justicia y esperando que se resuelva luego”, declaró en entrevista con CNN Chile.

“Justicia sería que los culpables estuvieran en la cárcel e hicieran una pena efectiva, porque ellos me arruinaron la vida”, dijo Campillai, quien asegura que no hay forma de reparar lo sucedido. Sin embargo, “con que estuvieran presos nos aseguramos de que no vuelvan a hacer lo que hicieron, porque son un peligro para la sociedad”.

“Los dos supieron siempre lo que había pasado, que yo estaba en el suelo. El capitán Fernández dijo ‘el Matu se la pitió’, entonces tampoco ha dicho la verdad, porque dice que no se había dado cuenta”, señaló con respecto a uno de los uniformados desvinculados.

En esa línea, acusa que nadie del piquete le prestó ayuda. Al contrario, denuncia que cuando su hermana solicitó apoyo, le tiraron una bomba lacrimógena. “Se siente rabia y pena, porque no tuvieron corazón, no me ayudaron. Yo pude haber fallecido ahí mismo de no ser por mis vecinos, que me ayudaron y me llevaron al médico”, lamenta.

Por otro lado, reveló que ni Carabineros ni el gobierno se han comunicado con ella o sus abogadas. “La verdad es que nosotros ya no los necesitamos. Lo único que pedimos es que nos ayuden con la justicia. No necesitamos de ellos. En su tiempo cuando estuve mal, ahí sí necesitábamos de ellos, pero jamás tuvimos de su ayuda, ni siquiera una palabra de aliento”, condenó.

Por eso, asevera que no recibiría en su casa al vocero de gobierno, Jaime Bellolio, quien se ofreció a tomar contacto con la familia de Campillai.

“Lo que más sueño es tener tranquilidad y lo que ahora necesitamos es justicia. Queremos lograr la responsabilidad de la persona que me disparó, del piquete completo, de la persona que iba a cargo de ellos y de sus altos mandos. Con esa justicia nos devolverían un poquito de tranquilidad”, afirmó la mujer, quien contó cómo ha sido su vida desde el suceso.

“Mi vida ha cambiado en su totalidad. Tuve que aprender a caminar y hacer cosas que ya sabía. No hay manera de reparar lo que pasó. No me van a devolver mis ojos, ni el gusto, ni el olfato. No van a borrar todas las cicatrices que tengo en mi cara y en mi cabeza. Queremos creer en la justicia”, cerró.