Exsubsecretaria de la Niñez por ingreso de niños desde Haití: “Lo más delicado es no saber dónde están hoy día”

Yolanda Pizarro, exsubsecretaria de la Niñez, abordó las irregularidades detectadas en el ingreso de menores haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar.

La Fiscalía Nacional ya abrió una investigación de oficio para indagar eventuales delitos relacionados con la llegada de cientos de niños al país durante 2025.

En conversación con Hoy Es Noticia, la exautoridad, quien ejerció como subsecretaria entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, sostuvo que una de las principales preocupaciones es la falta de información sobre el destino de los menores.

“Lo importante aquí es, y lo más delicado desde mi perspectiva y experiencia, es no saber dónde están estos niños hoy, porque pasar de esa situación a una de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, estamos en un margen muy pequeño de que eso pueda suceder, sobre todo si no sabemos dónde están”, afirmó.

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Sobre los episodios que conoció mientras encabezaba la Subsecretaría, recordó que detectaron situaciones en las que los menores llegaban sin encontrarse de inmediato con sus familiares. “No estaba la familia esperándolos en el pasillo del aeropuerto para recogerlos”, dijo, agregando que ello motivó la creación de una mesa de trabajo con instituciones para monitorear estos casos.

Otro de los elementos que levantó sospechas fueron las características de los vuelos y de las empresas involucradas. Pizarro afirmó que existía inquietud por “la cantidad de vuelos que había en un período tan corto de tiempo”, además de la existencia de “oficinas que no existían” y la falta de control sobre los tutores que acompañaban y la documentación presentada.

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“Los problemas se generaron particularmente con los niños y niñas haitianas”, sostuvo, afirmando que uno de los factores que aumenta la vulnerabilidad es la precariedad de los sistemas de registro en Haití: “En Haití eso está absolutamente destruido (…). No existe un sistema registral en Haití que permita dar cuenta de esa cantidad de niños que vienen”.

La exsubsecretaria también sostuvo que los niños y niñas migrantes enfrentan una situación de invisibilidad dentro del sistema. “Creo que están absolutamente invisibilizados”, afirmó, al ser consultada sobre la realidad que enfrentan quienes ingresan al país bajo estas condiciones.

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Finalmente, advirtió que detrás de estos casos podría existir una dimensión criminal más amplia. “Yo creo que aquí hay un tema que va mucho más allá y que tiene que ver con el crimen organizado, que tiene que ver con las mafias (…). Hoy día los niños están en una situación de indefensión tremenda. O sea, si no sabemos dónde están los padres de estos niños, no sabemos dónde están esos 200 niños, ¿Y quién va a responder por aquello hoy?, por eso que se investigue de manera muy acuciosa y rápida para que podamos encontrarlos”, concluyó.

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