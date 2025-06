Experto plantea que hay “una tregua bastante frágil” en Medio Oriente y que Irán está “bastante debilitado” frente a Israel

El director del Departamento de Política y Gobierno de la UAH, Isaac Caro, analizó el alto el fuego entre Irán e Israel, y profundizó en el rol que ha tenido Donald Trump en el conflicto.

Isaac Caro, director del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a la reacción del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien sostuvo que la intervención de Donald Trump en el conflicto de Medio Oriente ha sido “un éxito sin precedentes” y que se trata de “su logro”.

Sobre estos dichos, el académico tomó distancia y manifestó: “Definitivamente no, y lo que tenemos acá es un libreto de improvisación”.

En esa línea, planteó la interrogante sobre cuáles eran realmente los objetivos: ¿terminar con el programa nuclear de Irán o cambiar el régimen?

“Hemos visto cómo Trump ha cambiado una y otra vez el objetivo establecido por Estados Unidos para realizar esta operación. Ese es un primer punto. No estaba claro cuál iba a ser el objetivo. Es un objetivo, al parecer, cambiante. Pero además, el objetivo de terminar con el programa nuclear iraní, que también se planteó el gobierno de Benjamín Netanyahu, no está claro si se ha logrado”, señaló.

Por ejemplo, explicó que en el sitio de Fordow, donde se encuentra una planta de enriquecimiento de uranio —supuestamente al 60%, según la Organización Internacional de Energía Atómica—, las imágenes satelitales muestran que efectivamente hubo una perforación. “Pero no sabemos, en primer lugar, cuál fue el daño real a esta planta de enriquecimiento”, advirtió.

“Entonces, no tenemos una certeza absoluta —y los analistas así lo han señalado— respecto de si se han cumplido o no los objetivos planteados por Trump. Y, antes de terminar, es parte de la pregunta: claramente acá no ha habido un cambio de régimen”, precisó.

Consultado sobre cómo podría cambiar el escenario de la tregua alcanzada hasta ahora, el académico afirmó que podrían ocurrir diversos sucesos, como una posible violación del acuerdo, ya sea por parte de Israel o de Irán.

“Hemos visto que esta es una tregua bastante frágil, y pareciera ser que Netanyahu no estaba tan seguro de aceptarla. Al parecer, todo indica que fue fuertemente presionado por Trump. Por lo tanto, ahí hay un factor que es importante mencionar”, describió.

Por otro lado, respecto del escenario en Irán, comentó que desde su perspectiva el país ya estaba “bastante debilitado”, incluso antes de la “Operación Martillo de Medianoche” liderada por Estados Unidos.

Mira aquí la entrevista completa