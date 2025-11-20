Exministro José Antonio Gómez afirma que votará por Jeannette Jara: “Es una persona que puede dar gobernabilidad”

En CNN Chile Radio, el abogado y extitular de Justicia apuntó a que si bien es difícil que Jara remonte en el balotaje, "hay que hacer todos los esfuerzos por lograr que aquellos que votaron por otros candidatos acepten que esta es una alternativa posible".

A menos de un mes para la segunda vuelta presidencial, los candidatos ya realizan sus respectivos despliegues para intentar sumar votos.

Además, distintos rostros de la política comienzan a expresar sus respaldos, ya sea a Jeannette Jara o a José Antonio Kast.

En CNN Chile Radio, el abogado y exministro de Justicia, José Antonio Gómez, afirmó que si bien este “no ha sido un buen Gobierno”, votará por la candidata del oficialismo en el balotaje del próximo 14 de diciembre.

“Voy a votar por Jeannette Jara”, dijo, añadiendo: “No voy a votar por la continuidad, a pesar de que Jeannette Jara fue parte de este gobierno, pero también hay que hacer algunas salvedades. Jeannette Jara logró muchas cosas en este gobierno que fueron muy importantes, las pensiones, las 40 horas, una serie de cambios en el ámbito que ella estuvo”.

Gómez señaló que la abanderada “tuvo una buena labor, fue capaz de conversar con la gente que piensa distinto. Yo creo que es una persona que puede dar gobernabilidad, que puede tener la capacidad de acuerdos a diferencia del otro candidato, que es bastante más extremo en el punto de vista de sus propuestas y de sus relaciones”.

En esa línea, aseguró que está “convencido” tras ver su programa.

Jara “tiene la genuina gana de representar un cambio y creo que puede ser un buen camino para Chile. Yo creo que la confrontación, la forma en que se han enfrentado las cosas en Argentina (con Javier Milei) no ha sido buena”.

Así, el exministro apuntó a las propuestas del candidato republicano en materia migratoria, donde ha planteado, entre otras cosas, expulsar a migrantes en situación irregular y que ellos paguen el pasaje de avión.

“Si revisas el programa de Jeannette Jara en materia de seguridad pública te vas a dar cuenta que hay una propuesta sólida, no está hablando cosas de ‘vamos a expulsar a 400.000 venezolanos’, cuando eso cuesta $300 millones por avión que son 60 personas y, por lo tanto, es imposible, ¿dónde los va a llevar si Venezuela no recibe a los aviones chilenos? Por lo tanto, le estás diciendo a la ciudadanía en materia de migración y le estás proponiendo cosas que son irrealizables”.

Jara y la carrera cuesta arriba en segunda vuelta

Por otro lado, Gómez comentó que el resultado obtenido por Jara en primera vuelta “es muy malo”.

“Eso es cuesta arriba, va a ser difícil remontar y resolver. Sin embargo, las segundas vueltas permiten que la gente reflexione”, acotó.

Agregó que “necesitamos que en este país se conviva no en la forma que tenemos hoy día de convivir, que es de mucho enfrentamiento, de mucha división. Por lo tanto, requiere de alguien que sea capaz de convocar, que tenga la capacidad de acuerdo, la capacidad de conversar con el otro y resolver los problemas que nos afectan a todos”.

“Es difícil, es complejo, pero hay que hacer todos los esfuerzos por lograr que aquellos que votaron por otros candidatos acepten que esta es una alternativa posible”, concluyó.