Walker afirma que anuló en primera vuelta y lo repetirá en segunda: “Jara es presa de un proyecto político del PC y el FA”

El exministro y expresidente DC habló en CNN Prime sobre cómo proyecta la segunda vuelta presidencial, el rol que jugarán los demócratacristianos en el Congreso y por qué cree que Chile Vamos no está terminado.

Siguen los análisis de las elecciones presidenciales y parlamentarias del domingo, donde por un lado Jeannette Jara y José Antonio Kast aseguraron su paso a segunda vuelta y el Congreso se constituyó de fuerzas equilibradas, con amplio crecimiento por parte de partidos nuevos como el De la Gente y el Nacional Libertario.

Para Ignacio Walker, exministro y expresidente de la Democracia Cristiana, los resultados dan cuenta de una polarización frente a una ausencia de oferta política de centro. En ese sentido, para él surge la duda sobre el estado del liberalismo, representado tanto en la socialdemocracia como en la derecha liberal de Chile Vamos.

Con todo, a su juicio no están sepultados ninguno de los dos proyectos políticos.

Si bien para Walker el abanderado republicano ya tiene un pie en La Moneda, hay dos elementos del proyecto que ofrece al país que subraya: nunca han sido partidarios de un acuerdo, privilegiando “la identidad propia”; y sus relaciones internacionales, con simpatía por Donald Trump en Estados Unidos, Viktor Orban en Hungría, Jair Bolsonaro en Brasil, Giorgia Meloni en Italia o Javier Milei en Argentina.

“Dime con quien andas y te diré quién eres. José Antonio Kast es parte de una oleada ultraderechista en el mundo que es la principal amenaza para la democracia en el mundo”, dijo Walker.

Cómo sería un gobierno de Kast más Chile Vamos

En cuanto a cómo prevé que serían las alianzas para formar gobierno si Kast fuera elegido presidente, Walker posiciona a Chile Vamos como un actor de todas formas relevante, a diferencia de las lápidas que algunos de sus propios dirigentes han puesto sobre el bloque.

Así, por ejemplo, dice no ver a Jorge Quiroz, asesor económico de Kast, como potencial ministro de Hacienda, rol que sí podría cumplir alguien de los equipos técnicos de Chile Vamos.

Reconociendo que consideró haber votado por Evelyn Matthei en esta primera vuelta, Walker confesó que anuló y escribió “Carolina Tohá” en su voto. ¿Qué evitó su respaldo a la exalcaldesa de Providencia? Sus dichos sobre la dictadura cívico militar y sobre el Plan de Búsqueda de las víctimas que dejó.

Supervivencia de la DC

En julio Francisco Huenchumilla ya advertía que para la Democracia Cristiana las elecciones parlamentarias serían una prueba para su sobreviviencia. Para ello, alcanzar una lista unitaria en el sector era clave.

Tras conocerse los resultados de la parlamentaria, donde la DC obtuvo dos senadores y ocho diputados, Walker afirma que con esto el partido “no solo salva los muebles, puede influir en la política parlamentaria de manera muy importante”.

Fenómeno de Parisi

Para Walker lo que ocurrió con Franco Parisi, candidato presidencial que llevó el Partido de la Gente, no es sorpresa, dado que existe un porcentaje que habitualmente actúa a modo de protesta.

“Qué representa Parisi: un populismo de centro promercado, pro Estados Unidos, que interpreta o procura interpretar la rabia de la gente contra la política y los políticos”, aseguró. “Segundo, un cierto proyecto de economía de libre mercado -esa llamada con su hijo es notable, hablando en inglés, porque la mitad de los electores de Parisi quisieran vivir en Estados Unidos”.

Frente a la invitación que Parisi hizo a Jara y a Kast a participar del programa de streaming “Bad Boys”, Walker comentó que si estuviera en los equipos de campaña recomendaría asistir.

Jara es “presa del PC y del FA”

Reconociendo tener “mucho respeto” por Jeannette Jara, Walker dijo que pesa sobre ella “una doble mochila”: por un lado, “la mochila de plomo del Partido Comunista, que no la deja respirar; y la mochila de plomo de aparecer como el continuismo del Presidente Boric, que tiene 2/3 de desaprobación”.

Pero, ¿por qué frente a la disyuntiva de Kast y Matthei no votó por Jara? “Jara es presa de un proyecto político del Partido Comunista y el Frente Amplio que está en las antípodas de lo que yo represento”, respondió Walker, recordando que a inicios de este año el PC reafirmó su postura política marxista-leninista basada en la lucha de clases.

“Yo creo que Jeannette Jara está crecientemente incómoda en el Partido Comunista. Soy un gran seguidor del Partido Comunista desde el punto de vista intelectual; fuimos parte de un gobierno en la Nueva Mayoría, lo conozco al revés y al derecho”, agregó.