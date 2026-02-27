Exdirector de Gendarmería tras dichos del ministro Gajardo: “No han ido enfrentando como corresponde el problema”

Consultado en CNN Prime, el exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, por los dichos del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien señaló que no se puede permitir que en la institución penitenciaria existan “funcionarios corruptos”, respondió: “En alguna medida nuestras autoridades no han ido enfrentando como corresponde el problema”.

El exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, abordó la situación que enfrenta actualmente la institución penitenciaria, luego de los casos conocidos de liberaciones erróneas y fugas desde cárceles.

En ese contexto, señaló en CNN Prime que Gendarmería atraviesa un momento de crisis, derivado de diversos factores, entre ellos una “actitud laxa de muchos” en el tratamiento con los internos.

“Los presos han dejado de sentir la presencia del Estado a través de una autoridad, que son los gendarmes”, comentó, y enfatizó que actualmente la institución presenta problemas en distintos frentes, tanto en materia de seguridad como en la conducta de “buena parte de sus funcionarios, que no están cumpliendo como corresponde su deber, ya sea por corrupción o por negligencia”.

Ante este panorama, sostuvo que se requieren reformas estructurales y planteó la necesidad de avanzar en el proyecto que propone que Gendarmería deje de depender del Ministerio de Justicia y pase a formar parte del Ministerio de Seguridad Pública.

Consultado sobre las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien afirmó que “bajo ninguna circunstancia podemos permitir que en Gendarmería haya funcionarios corruptos”, Martínez consideró que “en alguna medida nuestras autoridades no han ido enfrentando como corresponde el problema”.

#CNNPrime | Claudio Martínez, arquitecto de Punta Peuco y exdirector de Gendarmería: “Gendarmería se politizó. Esto tiene que ver con esta estructura híbrida, que por un lado es una suerte de institución militar y por otro un servicio civil del Estado” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/SrOI5a3TTT — CNN Chile (@CNNChile) February 28, 2026