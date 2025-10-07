ExDipres por críticas de Kast al Gobierno en materia fiscal: “Me da un poco de lástima escuchar ese tipo de declaraciones”

El experto, Matías Acevedo, también se refirió al clima de desconfianza transversal hacia La Moneda, y cuestionó las cifras y afirmaciones del candidato presidencial, José Antonio Kast en contra de la gestión del Gobierno tras la presentación del Presupuesto 2026, advirtiendo que este tipo de discursos dañan la imagen internacional del país.

El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, abordó este martes la controversia en torno a la eliminación de la glosa republicana que estableció el Gobierno en el proyecto de Ley de Presupuesto 2026.

Además, se refirió a las críticas a la gestión fiscal del Gobierno y las recientes declaraciones del excandidato presidencial José Antonio Kast sobre el presupuesto del Estado.

En conversación con Hoy Es Noticia, Acevedo, quien dirigió la Dirección de Presupuestos (Dipres) durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, respaldó la decisión del Ejecutivo de eliminar la glosa, señalando que “nuestra experiencia no fue buena” con ese recurso.

Sobre los pasos que debería seguir el Gobierno tras esa eliminación, Acevedo fue enfático: “Más que empezar a enviar proyectos de ley, lo que hay que hacer es tratar de reajustar el presupuesto, para que se adapte al programa de Gobierno”.

En esa línea, respondió a las críticas por el fin de la glosa, asegurando que, pese a la resistencia pública, existe consenso tras bambalinas.

“En privado, todos te dicen que sí, que hace sentido”, afirmó.

Lee también: Ex Dipres de Piñera lapida propuesta “Chao préstamo” de Kast: “Le genera incertidumbre a los pensionados”

Críticas a Kast y clima político

Acevedo también se refirió al clima de desconfianza hacia el Gobierno, asegurando que esta actitud no es nueva ni exclusiva de la actual administración.

“Hoy con el Presidente Boric, ayer fue con el Presidente Piñera. Hay una desconfianza brutal en el Gobierno”, lamentó.

Respecto a la propuesta de José Antonio Kast de recortar funcionarios públicos como parte de un plan de ajuste fiscal, Acevedo fue tajante: “En el máximo podemos llegar a 15 mil funcionarios públicos. Esos son los números. No llegamos a 100 mil funcionarios públicos”.

A su juicio, ese tipo de declaraciones no solo son imprecisas, sino que dañan la imagen institucional del país.

“Chile es un país serio (…) Me da un poco de lástima escuchar ese tipo de declaraciones de alguien que está aspirando a la Presidencia. Le hace un daño enorme a la credibilidad de la institucionalidad”, sostuvo.

También cuestionó que Kast seleccione ciertos datos con mayor detalle según su conveniencia: “Cuando él cita datos de delincuencia, ahí sí entra bien en detalle, a diferencia del recorte de US$ 6 mil millones” en sus propuestas fiscales.

“Chile siempre es un estándar de transparencia”

Acevedo defendió el manejo fiscal del país en el contexto internacional, asegurando que el país sigue siendo bien evaluado en materia de transparencia y responsabilidad financiera.

“Cuando uno va al extranjero y le preguntan por Chile, Chile siempre es un estándar de transparencia. La deuda no está oculta”, explicó.

Por eso, frente a los discursos alarmistas, el exdirector de Presupuestos quiso cerrar con un mensaje claro: “Chile no se cae a pedazos”.