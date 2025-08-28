Ex Dipres de Piñera lapida propuesta “Chao préstamo” de Kast: “Le genera incertidumbre a los pensionados”

Matías Acevedo cuestionó la inestabilidad que podría provocar y además aseguró que "no entrega ningún beneficio a los afiliados".

El ex director de Presupuestos (Dipres) durante el último gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, se refirió a la propuesta “Chao Préstamo” presentada por el candidato presidencial, José Antonio Kast.

Esta apunta a eliminar el aporte transitorio de 1,5% definido en la reforma previsional, y que tiene como propósito mejorar las actuales pensiones.

En este sentido, Acevedo publicó en su cuenta de X -antes conocida como Twitter- una serie de reparos por la idea presentada por Kast.

Al respecto, aseguró que “la fórmula de republicanos significa que todos los años se debe pedir autorización en la ley de presupuestos para aumentar el endeudamiento. Esto abrirá todos los años la discusión del beneficio a los pensionados“.

“El riesgo es que, llegado el minuto, si hay presión por subir los beneficios y eso no materializa, el parlamento podría rechazar la autorización de endeudamiento y quedar sin financiamiento el beneficio. Y esto ha ocurrido en el pasado”, acotó.

Del mismo modo, destacó que “la fórmula acordada en la reforma protegió a los pensionados de este riesgo. Es más, el FMI hace una excepción de crear este vehículo especial para financiar los beneficios de pensiones, entre otras cosas, para evitar este riesgo”.

“En resumen, la fórmula de republicanos no entrega ningún beneficio a los afiliados, más bien le incorpora incertidumbre a los beneficios de los pensionados reabriendo todos los años la discusión sobre los beneficios”, sentenció Acevedo.