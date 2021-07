Este miércoles se informó el asesinato de Jovenel Moise, presidente de Haití, al interior de su casa. Un suceso que apunta a supuestos mercenarios o profesionales, y que ha dejado al menos dos sospechosos detenidos y otros 4 abatidos por la policía, de acuerdo con lo indicado por CNN en Español.

Juan Gabriel Valdés, ex ministro de Relaciones Exteriores, ex jefe político de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití y ex delegado presidencial para ayuda humanitaria en Haití por el terremoto de 2010, abordó en CNN Chile este magnicidio que provocó una serie de reacciones alrededor del mundo.

De acuerdo con lo señalado por el ex canciller, este hecho “ocurre en un contexto de una gran polarización, un cuadro de resistencia creciente de la oposición al presidente Moise, una crítica muy fuerte contra su tendencia a mostrar un autoritarismo con la destrucción de las instituciones, en particular del Congreso”.

A esto se suma un “cuadro de desplome del Estado en términos de seguridad, por cuanto las bandas armadas se apoderan de Puerto Príncipe y tienen una capacidad para inducir asesinatos y multiplicar secuestros”, añadió Valdés.

“Es decir, el presidente presidía sobre el caos, y eso no podía seguir un tiempo largo. Cómo iba a resolverse, no sabíamos, pero los que seguimos la política haitiana sabíamos que esto no tenía posibilidad de proyectarse por un lapso largo de tiempo”, sostuvo.

Sin embargo, lo que ocurrió con Moise “es algo que ninguno de nosotros podía siquiera imaginar. Estoy profundamente sorprendido y muy entristecido con que este acto brutal afecte nuevamente a este pobre y sufrido pueblo haitiano”, enfatizó.

Por otro lado, Valdés explicó que el actual gobierno no estaba frente a un cuadro de insurrección masiva, sino que se trataba de una situación de bloqueo político. En específico, “había un cuadro de desgobierno y un vacío de poder absoluto. Esa era la característica principal del gobierno de Moise hacia los últimos meses”, concluyó.