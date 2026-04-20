“Estoy de acuerdo con la solicitud de renuncia”: Manouchehri respaldó a Cicardini cuando pidió la salida de Quiroz en debate por combustibles en el Senado

El diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, se refirió al momento en que la senadora Daniella Cicardini pidió la renuncia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante su intervención en la Cámara Alta, mientras se debatía un proyecto de ley para mitigar el alza de los combustibles.

El diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile, el momento en que la senadora Daniella Cicardini solicitó la renuncia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante una intervención en la Cámara Alta en medio del debate de un proyecto para mitigar el impacto del alza de los combustibles.

“Ministro Quiroz, tenga un mínimo de decencia con el país que dicen gobernar (…) Por el bien de Chile, usted, señor ministro de Hacienda, dé un paso al costado. Renuncie, ministro. Asuma su responsabilidad por esta crisis”, señaló en ese momento Cicardini, sin previo aviso a la bancada del PS.

Ante ello, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, intervino y señaló: “Pido especialmente que abramos el diálogo, que nos pongamos de acuerdo por el bien de Chile. Como presidenta del PS, quiero señalar que la opinión de la senadora Cicardini no es compartida por el resto de la bancada”.

Lee también:Daniella Cicardini pidió la renuncia del ministro Jorge Quiroz y no obtuvo respaldo en el PS: Así fue el cruce en el Senado

Consultado por sus dichos en El Mercurio, donde planteó que lo positivo sería no que Cicardini se adapte al Senado, sino que el Senado se adapte a la manera en que ella hace política, sostuvo que, más que los estilos, lo importante son las acciones de las personas. Como ejemplo, mencionó que en el período anterior realizaron diversas acciones para denunciar irregularidades al interior del Poder Judicial.

“Las personas nunca van a estar sobre las instituciones. Los que creemos en la democracia siempre vamos a tener ese punto por delante”. Respecto a Cicardini, destacó su desempeño electoral en las pasadas elecciones parlamentarias y sostuvo: “Evidentemente, lo que uno esperaría es que ese estilo se mantenga en su llegada a la Corporación”.

Al ser consultado sobre la solicitud de renuncia planteada por Cicardini, afirmó: “Yo estoy de acuerdo con la solicitud de la renuncia. Evidentemente, nosotros tenemos que mirar qué es lo que acontecía en ese momento. Mientras sucedía esta intervención en el Senado, la gente estaba haciendo filas en las bencineras de dos o tres horas, a propósito del anuncio que hace el gobierno. Un anuncio que yo nunca había visto: un ministro de Hacienda que, con la sola firma de un decreto, empujara el aumento del costo de la vida”.

“Son responsabilidades graves de un ministro y tiene que hacerse responsable de que, por una decisión política que él toma, le aumenta el costo de la vida al 99% de la población”, concluyó.