Daniella Cicardini pidió la renuncia del ministro Jorge Quiroz y no obtuvo respaldo en el PS: Así fue el cruce en el Senado

Fue en la noche del miércoles 25 de marzo cuando el Senado discutía el proyecto para mitigar el alza del precio de los combustibles, momento en que Daniella Cicardini, legisladora del Partido Socialista, planteó en el hemiciclo: “Renuncie, ministro Jorge Quiroz. Asuma su responsabilidad por esta crisis”. La intervención generó una serie de reacciones, entre ellas las de la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, y el vicepresidente de la Cámara Alta, Iván Moreira.

Durante la noche del miércoles, tras un extenso debate, la Sala del Senado despachó el proyecto que dispone medidas para contener el precio del kerosene y apoyar a las familias ante los efectos de la crisis en Medio Oriente. Durante la discusión también hubo diversos cruces y tensiones al interior de la oposición.

“No es la primera vez que usted, ministro, le encarece la vida a la gente. No creo que sea necesario recordarle la colusión de los pollos y las farmacias. Usted tiene un patrón. Cada vez que Jorge Quiroz aparece, a la gente le sale caro vivir”, emplazó la senadora del Partido Socialista (PS), Daniella Cicardini, al jefe de la billetera fiscal.

Pasada las 21:00 horas, y sin previo aviso a la bancada del PS, conformada por siete legisladores, Cicardini expuso en el hemiciclo: “Ministro Quiroz, tenga un mínimo de decencia con el país que dicen gobernar (…) Por el bien de Chile, usted, señor ministro de Hacienda, dé un paso al costado. Renuncie, ministro. Asuma su responsabilidad por esta crisis”.

El vicepresidente del Senado, Iván Moreira, respondió a los dichos de Cicardini: “Presidenta, reglamentariamente quiero decir lo siguiente: yo sí tengo autoridad moral en este Senado porque jamás, desde que he estado acá, me he referido en términos como la senadora Cicardini lo ha hecho con respecto a un ministro. No lo he hecho con el presidente Boric; lo apoyé en muchas cosas que costaron el repudio de mi propia gente, entonces no entremos en este nivel de discusión”.

“Este es el Senado, es distinto, se usa otro lenguaje de respeto. Jamás yo me voy a referir a un ministro o a una autoridad en esos términos. Yo no puedo tratar de mentiroso a un ministro ni lo puedo tratar de indecente, porque cuando uno dice que no ha sido decente está diciendo eso: que es indecente. Eso no corresponde”, cuestionó.

En esa línea, remarcó que “estamos en el Senado de la República y todos, todos nos tenemos que entender. Hasta yo con el Partido Comunista (PC) me entiendo, porque entendimos que hoy tenemos un objetivo superior, que es el diálogo, no la polarización. Tienen todo el derecho a criticar, a hacer caricaturas si quieren, pero guardemos el respeto. Eso reglamentariamente a lo que estoy haciendo corresponde. Eso era todo lo que yo quería decir, porque yo no voy a dejar de defender a un ministro de Estado, porque este ministro ha sido respetuoso”.

Ante la situación, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, intervino y señaló: “Pido especialmente que abramos el diálogo, que nos pongamos de acuerdo por el bien de Chile. Como presidenta del PS, quiero señalar que la opinión de la senadora Cicardini no es compartida por el resto de la bancada”.

Tras terminada la sesión, Cicardini publicó en su cuenta de X: “Soy senadora. La senadora socialista con más respaldo ciudadano. Lo que dije lo sostengo y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario: el ministro Quiroz está encareciendo la vida en Chile y golpeando el bolsillo de miles de familias”.

“Mientras algunos salen a ponerle piso al Gobierno de José Antonio Kast, que tiene al pueblo chileno haciendo fila en las bencineras sin saber cómo va a llegar a fin de mes, yo no voy a distraerme en disputas internas. La discusión es con un ministro indolente y un gobierno que perjudica al país. Yo estoy del lado de la gente”, subrayó.

Soy senadora. La senadora socialista con más respaldo ciudadano. Lo que dije, lo sostengo, y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario, el ministro Quiroz está encareciendo la vida en Chile y golpeando el bolsillo de miles de familias.

Mientras algunos salen a ponerle piso al… pic.twitter.com/99vnBycnaz — Daniella Cicardini (@Dani_Cicardini) March 26, 2026

🛢️Tras un amplio debate, la Sala del Senado despachó esta noche el proyecto que dispone medidas para contener el precio del kerosene y apoyar a los hogares en el contexto de la emergencia energética internacional. La iniciativa contempla medidas transitorias que permitan… pic.twitter.com/rXNHzgCbpt — Senado Chile (@Senado_Chile) March 26, 2026

“El planteamiento de colocar la renuncia no fue conversado”

Respecto a la situación que ocurrió en el hemiciclo, el jefe de bancada, Juan Luis Castro, aclaró en La Segunda que “el planteamiento de colocar la renuncia de por medio no fue advertido ni conversado con el comité socialista por nuestra colega. Cuando son decisiones gravitantes, hay que discutirlas como decisión colectiva. No es baladí pedir la renuncia de cualquier ministro en los primeros días de un gobierno”.

“El PS privilegia las acciones colectivas por sobre las individuales. En este caso esto no ocurrió. Respetamos la posición de la senadora Cicardini, pero la presidenta del partido no actuó sola, ella me consultó y efectivamente había molestia en el comité de senadores, no por lo que dijo, sino porque una intervención muy agresiva que culmina en una petición de renuncia no es el modo en que los socialistas resolvemos las cosas”, enfatizó.

Por tanto, expuso que manifestó tanto su “preocupación y molestia” porque no existió una conversación previa ni una deliberación colectiva y enfatizó que el PS “no puede convertirse en una federación de individuos ni estrellas que brillan por sí mismas”.

La presidenta del PS agregó en el citado medio: “Pedirle la renuncia al ministro es afirmarlo en su cargo. No fue una decisión de bancada y tenemos que actuar coordinadamente”.

Por su parte, Cicardini publicó en su cuenta de Instagram que se sometió a una intervención quirúrgica.

“Las mujeres somos fuertes. Esta mañana entré a pabellón para una operación a la tiroides. La cirugía fue exitosa y ahora estoy hospitalizada, comenzando mi recuperación, que tomará algunos días. Gracias por todos los mensajes de cariño. Me acompañan mucho en este momento”, expresó a través de Instagram.