“Claro que es corrupción”: Milton Juica cuestiona que la Suprema no haya removido a Ulloa, ya que los cargos eran “gravísimos”

En conversación con CNN Chile, el exmagistrado sostuvo que la resolución “envía un mensaje peligroso” al interior del Poder Judicial y calificó las conductas del magistrado como un acto claro de corrupción.

El expresidente de la Corte Suprema, Milton Juica, expresó su descontento este martes luego de que el pleno del máximo tribunal decidiera no remover al magistrado Antonio Ulloa, pese a las evidencias presentadas en su contra en el Caso “Audios”.

Los cargos contra Ulloa incluyen conversaciones con el abogado Luis Hermosilla relacionadas con nombramientos internos de la judicatura.

“Me dio un sabor amargo la noticia, porque esperaba que la Corte Suprema tuviera una reacción más positiva respecto a probidad e integridad de los jueces y dar una señal firme que ciertas conductas no pueden ser permitidas”, declaró Juica en conversación con CNN Prime.

Caso Ulloa y la votación del pleno

Durante la Corte Suprema evaluó la remoción de Ulloa de la Corte de Apelaciones de Santiago tras investigaciones que surgieron por filtraciones de chats con Hermosilla, donde se discutían nombramientos en tribunales.

Votaron a favor de su expulsión siete ministros: Blanco, Chevecich, Muñoz, Llanos, Melo, López y Quezada. En contra lo hicieron Valderrama, Prado, Silva, Repetto, Rabanales, Letelier y Simpertigue. Finalmente, la remoción fue rechazada.

Críticas de Juica: Gravedad, mensaje institucional y corrupción

En conversación con CNN Chile, Juica calificó las conductas atribuidas a Ulloa como “corrupción” y las consideró aún más graves que las que enfrentó la exministra Verónica Sabaj, quien sí fue removida de su cargo en el máximo tribunal.

“Los cargos eran gravísimos, quizá más graves que los de Marcela Sabaj”, sostuvo.

En la misma línea, indicó que el fallo “es un mensaje muy delicado para los otros jueces. (…) Claro que es corrupción”.

Propuesta de traslado de Ulloa a Coyhaique: “El peor remedio que puede haber”

Se refirió también a la propuesta de trasladar a Ulloa como medida alternativa, la que fue presentada en los descargos del magistrado ante la Corte Suprema, señalando que es una práctica habitual que los problemas disciplinarios se resuelvan mediante traslados, lo que a su juicio no soluciona nada.

“Tampoco eso sirve para mejorar esa conducta, es el peor remedio que puede haber“, aseveró.

Para Juica, no basta con que se aplique sanción parcial o una suspensión: “Una persona de esa naturaleza no puede estar en el Poder Judicial (…). Si una persona no sirve como ministro, no sirve en Santiago ni en Coyhaique, es así de simple”.

Además, el exmagistrado lamentó el impacto que este episodio tiene sobre la percepción pública.

“Hace tiempo que la imagen de la ciudadanía del poder judicial es deplorable”, puntualizó.