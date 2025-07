Ottone afirma que el “anticomunismo” es “utilizado por comunistas para estigmatizar al que hace la crítica”

El destacado sociólogo abordó en Influyentes el debate sobre comunismo y anticomunismo tras la definición de Jeannette Jara como la abanderada de la centro izquierda, asegurando que efectivamente el PC chileno se ha ceñido a la democracia y que incluso durante la UP fueron el partido "más responsable".

La primaria de la centroizquierda que definió a Jeannette Jara como la candidata presidencial del bloque Unidad por Chile ha marcado el “segundo tiempo” de la carrera por La Moneda.

Dentro del bloque ha habido diversas figuras que han optado por marcar distancia mientras otros buscan acercamientos, haciendo que la búsqueda de la amplitud del bloque como la misión principal de la candidata y su comando.

Sobre esto conversamos con Ernesto Ottone, destacado sociólogo que a finales de 2024 lanzó su último libro Caminando por la corniza: Del siglo XX al siglo XXI, que aborda las complejidades de esta transición hacia una nueva etapa en un mundo en constante transformación.

La crítica a la crítica del anticomunismo

Uno de los puntos más decidores durante esta campaña electoral será sin dudas el foco que desde las cartas de oposición pongan en la militancia de Jara. A veces se habla del “fantasma” del anticomunismo y en ocasiones se apunta a las dudas sobre las credenciales democráticas que la ideología tiene a nivel internacional.

Parte de ello resurge ante la polémica sobre si Jara suspendería o no su militancia, algo que la exministra no ha descartado del todo, pero que sí ha expresado no está sobre la mesa.

La crítica que recibió el propio Ottone al plantear la desconexión y hasta contradicción entre ser democrático y ser marxista-leninista la valió precisamente una serie de calificativos partiendo por el de anticomunista.

En conversación con Influyentes, el sociólogo aseguró que, primero que todo, el concepto de anticomunismo es en sí un cuestionamiento del siglo pasado, arraigado en la Guerra Fría y en los inicios del comunismo como tal, “donde todo lo que significaba una crítica desde el capitalismo se veía como un anticomunismo estructural”.

Sin embargo, a su juicio, el endosar “anticomunismo” a críticas que apuntan al Partido Comunista chileno, a su abanderada o a sus personeros podría venir más bien como una forma de revertir la crítica sin necesariamente abordar el fondo de lo criticado.

“Creo que más bien es utilizado por comunistas para tratar de estigmatizar al que hace la crítica. Como darlo vuelta: el culpable es el otro porque no piensa, es anticomunista”, aseguró en diálogo con Paula Escobar.

En cuanto a si el PC chileno tiene o no sus “credenciales democráticas” al día, Ottone fue enfático señalando que “incluso durante la Unidad Popular fue el partido más responsable, más sereno”, pero que el conflicto no va por ese lado.

“El problema es teórico. Si tú eres marxista-leninista, quiere decir que sigues una doctrina. Y esa doctrina es incompatible con la democracia. No con la democracia cuando eres oposición, no cuando no estás en el poder. Esto ya lo decía Marx, tú puedes ser democrático tácticamente”, afirmó, deslizando que es recién ya en el poder que pudieran surgir las preocupaciones.

Por otro lado, Ottone habló sobre el estado del comunismo a nivel global, cuyo principal exponente sería el Partido Comunista de China, aunque con ciertas apreciaciones: “es un comunismo extraño, porque es más bien nacionalista, más bien un capitalismo con elementos de Estado. Es difícil catalogarlo como un partido comunista clásico”.