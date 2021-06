La senadora y presidenta de la Comisión de Trabajo, Carolina Goic (DC), criticó la propuesta de Daniel Jadue respecto al sistema de pensiones y afirmó que no se puede hacer “magia”.

El miércoles, el candidato presidencial del Partido Comunista (PC) presentó su programa de gobierno, el que contempla el fin de las AFP, avanzar hacia un sistema de reparto y la posibilidad de que cualquiera pueda retirar el 100% de sus fondos.

“A mí me parece gracioso cómo salta de caballo ideológico. El retiro del 100% de los fondos y esto de que los fondos son de los trabajadores, es desde la lógica -que además hemos criticado muchas veces- individualista, más capitalista, lo que critica; y por otro lado, un modelo que parece más colectivo y solidario”.

La parlamentaria afirmó que “va a ser parte del debate presidencial el que se clarifique, no sólo qué se está pensando, sino también cómo se financian esas alternativas“.

Lee también: Jadue tras presentar su programa presidencial: “Acá no hay olas estatizadoras ni de expropiación”

En esa línea, señaló que “toda la gente lo que sí tiene claro es que no existe magia, sobre todo cuando hablamos de beneficios importantes y de garantizar las pensiones (…) la gente entiende que los recursos no se sacan del sombrero como si fueran un conejo”.

Lo que a ella le interesa, dijo, es “que no sigamos perdiendo tiempo. A mí lo que me preguntan los adultos mayores es porqué no se ponen de acuerdo. Ojalá el Gobierno genere las condiciones para tener un acuerdo en materia previsional“.

“Tenemos que hacernos cargo en forma responsable de cambios que son hoy día imprescindibles. No hay duda que necesitamos un sistema mixto que incorpore elementos de seguridad social. Y eso significa que no es solamente cuánto ahorro yo, y me arreglo con lo que yo soy capaz de hacer, sino que solidaricemos respecto del riesgo, tengamos institucionalidad pública, aumentemos la tasa de cotización”, agregó.

Además, expresó que “tenemos que darle a los cotizantes tranquilidad respecto de la propiedad de sus fondos; esas han sido las reglas del juego hasta hoy día y yo escucho a mucha gente con temor respecto a qué va a pasar con sus fondos previsonales, que son de los trabajadores y están destinados a su pensión. Creo que en eso tenemos que dar certezas”.