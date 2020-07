Los problemas de salud que acarrea la pandemia de coronavirus van más allá de la enfermedad del COVID-19. En encierro que suponen las cuarentenas pueden tener efectos indeseados en la salud mental de las personas.

Para analizar cómo cuidar nuestra salud mental en tiempos de confinamiento, Mónica Rincón conversó con el doctor León Cohen, psiquiatra y psicoanalista y miembro de la Asociación Psicoanalítica de Santiago (APSAN).

El especialista destaca que, en esta crisis, uno de los estados predominantes es el miedo, una reacción innata en el ser humano ante situaciones de peligro y que es vital para la supervivencia, pero que tiene consecuencias en la salud mental cuando es prolongada.

“Es necesario para que la gente pueda seguir las normas y cumplir con las restricciones de la cuarentena, pero también genera síntomas. Los estados angustiosos y depresivos se han duplicado. Las personas con alteraciones psiquiátricas, muchas se han desestabilizado, eso hace que aumente el consumo de ansiolíticos, antidepresivos, el consumo de alcohol. También se hace más patente la irritabilidad y aumenta la violencia intrafamiliar“, indicó.

Partiendo de que la realidad es un constructo mental, el psiquiatra explicó que los seres humanos somos capaces de adaptarnos a las nuevas formas en las que la pandemia nos ha obligado a relacionarnos. “Ya lo decía la película Matrix, la realidad es un invento de nuestro cerebro, podemos acostumbrarnos a un vínculo que no tenga las características de las cuatro dimensiones clásicas“.

Sin embargo, resaltó que hay un problema con la falta de contacto físico. “En este momento, ese contacto físico que es tan esencial, como se ve en los primeros años de vida con el apego, en este momento nos falta y eso está influyendo en que la gente ande como apagada“.

Otro de los desafíos que representa la pandemia es el desconfinamiento, una vez que hemos pasado meses encerrados, volver a salir, aunque sea con restricciones, implica nuevos estados de angustia. “Con el desconfinamiento todos vamos a dar un paso fuera de la casa con miedo. Porque las características de lo que estamos viviendo es muy diferente al estallido social en el que uno podía ver dónde estaba el peligro”, aseguró Cohen.

El psiquiatra comentó que el desconfinamiento no implica salir a un territorio en el que ya no hay peligro. “Estamos frente a un ser amenazante que no vemos, que se nos mete en el cuerpo y que nos destruye, eso nos acerca a angustias de tipo psicótico“, alertó.

Señaló que esta situación debe ser enfrentada como país, no solo por el gobierno. “Es toda la nación la que tiene que intervenir para enfrentar los problemas de salud pública, económicos y sociales que se están produciendo. Por lo tanto, la salud mental es un tema en el que el Estado, el sector público y todos los ciudadanos vamos a tener que colaborar“, concluyó.