Diversas áreas de la economía se han visto afectados por el impacto de la pandemia COVID-19 y su fuerte incidencia en el desempleo. Es el caso del sector de la construcción, uno de los que mayores oportunidades laborales genera pero que también ha sufrido los embates de la crisis sanitaria.

Para conocer cómo este sector ha sorteado la pandemia, Fernando Paulsen conversó con Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción.

Así como otros ramos de la economía, la construcción venía golpeada desde octubre de 2019 tras el estallido social. “Llevábamos muchos años que este sector era una fuente de generación de empleos y desde octubre a la fecha eso ha cambiado. Luego de octubre hubo una importante paralización de inicios de obras, se mantuvieron las que ya estaban en desarrollo, pero se paralizó el inicio de ejecución de nuevas obras”.

La situación que se venía arrastrando desde el último trimestre de 2019 se agravó con la llegada de la crisis sanitaria. “Desde la implementación de las medidas sanitarias, gran parte la industria de la construcción no está considerada como actividades esenciales. Por lo tanto, a medida que se implementan cuarentenas o cordones sanitarios, se han tenido que parar las obras, principalmente, las relacionadas con la edificación“.

Esta seguidilla de contratiempos ha mermado la capacidad de generar empleos de esta industria. “La construcción es un termómetro de la economía, sobrereacciona a los ciclos económicos. Cuando la economía crece, la construcción empuja el crecimiento, pero cuando la economía está dañada, se congela o se paraliza, la construcción se ve ampliamente afectada. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos”, dijo.

“La industria de la construcción tiene una particularidad, si no hay obras no hay empresa, no hay un motivo para poder funcionar. No es una disminución en ciertos niveles. En situaciones como esta lo que vemos es que no hay proyectos, por lo tanto, las empresas no tienen una fuente de trabajo que ofrecer”, añadió.

El empresario gremialista destacó que la industria que representa tiene planes sociales que han adaptado para hacer frente el impacto de la pandemia. “Hemos rediseñado nuestros programas para ir en apoyo de esos trabajadores. Les damos orientación, acompañamiento y asesoría social. También damos un apoyo económico, que puede durar hasta tres meses dependiendo de cómo evolucionen su situación laboral, lo hemos llamado bono solidario, por tres meses. Y, finalmente, vamos a construir una bolsa de trabajo para cuando se inicie la reactivación”.

Para acceder a estos beneficios, Donoso invita tanto empresas como trabajadores a informarse en el sitio web de la Cámara Chilena de la Construcción www.cchc.cl. Agregó que ya son “14 mil trabajadores del sector los que se benefician de estos planes sociales del gremio.