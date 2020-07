La pandemia por COVID-19 ha puesto de manifiesto múltiples desafíos de situaciones que ya venían instaladas en las sociedades, pero que con la crisis sanitaria se exacerbaron. Una de la que poco se habla, pero mucho influye en el manejo de esta situación, es la comunicación de las autoridades.

Para conocer cómo influye la comunicación en tiempos de pandemia, Fresia Soltof conversó con Mónica Gerber, académica de la Universidad Diego Portales e investigadora del equipo MOVID-19, el Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas COVID-19 en Chile, una iniciativa conjunta entre la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y el Colegio Médico, con la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales.

Lee también: Patricio Donoso explica la situación del sector de la construcción por la pandemia: “Si no hay obras no hay empresa”

“Llevamos más de 12 semanas preguntándole a personas de todo Chile, más de 52 mil personas que actualizan su información, semana a semana, sobre su situación de salud, preexistencias y también prácticas como salir de sus hogares“, indicó Gerber y agregó que estos datos sirven de base para elaborar los informes MOVID-19 sobre distintas temáticas relacionadas con la pandemia.

El informe más reciente, publicado el 7 de julio, se centró en la temática comunicacional y el comportamiento ciudadano en la pandemia. “Los mensajes de las autoridades on muy importantes para entender cómo las personas reaccionan después“, señaló la experta.

En particular, sobre el impacto comunicacional en la respuesta ciudadana ante la pandemia, el MOVID-19 destacó que el mensaje de la “nueva normalidad” dado por las autoridades en abril, incidió significativamente en las salidas recreativas de personas con sospecha de COVID-19, hasta en un 44,3% más, según el estudio.

“Cuando tú llamas a una nueva normalidad a tomarse un café o a un retorno seguro, estás dando indicaciones de que las autoridades perciben que el riesgo está disminuyendo y eso es complejo en un contexto donde todavía estamos lejos de ganarle al coronavirus”, precisó.

Lee también: Intendente de Tarapacá explica las medidas que llevaron a la suspensión de la Fiesta de La Tirana

Resaltó la necesidad de que los mensajes de las autoridades sean coherentes y consistentes con el riesgo real, para que las personas no tengan una idea distorsionada de la situación de peligro.

“Nosotros sabemos desde la investigación que cuando las personas perciben un mayor riesgo le toman más el peso a sus acciones y a lo que significa salir de sus hogares o no. No se trata de alarmar a la población, pero sí es importante no dar falsas expectativas de seguridad“, exhortó la investigadora. “Es importante no dar una sensación de seguridad que no tenemos en este momento. El llamado a la leve mejoría y a festejar estos avances es un mensaje peligroso“.