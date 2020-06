La pandemia de COVID-19 no solo ha traído complejos procesos sociales sino que también ha despertado aún más la solidaridad en algunas organizaciones que ya venían haciendo un trabajo de apoyo a los más vulnerables.

Tal es el caso de la red de donaciones privadas y ollas comunes. Por ello, Fernando Paulsen conversó con Mary Anne Müller, Directora de la Fundación Origen, para conocer cómo han retornado a esta labor en medio de la crisis sanitaria.

Desde una actividad en terreno en La Pintana, Müller comentó: “La labor de la fundación ha sido estar en contacto con otras organizaciones sociales y apoyar a las comunidades. Es una gran cadena en la que tratamos de conseguir las donaciones, compramos los alimentos y los traemos. Estamos trabajando con 10 ollas comunes entre Puente Alto y La Pintana. La gente se ha organizado, es muy impresionante”.

Destacó que, hoy día, la gente que recibe este apoyo, antes de la pandemia, podían costear su sustento porque estaban trabajando y ahora han perdido sus empleos. “Hoy día la gente lleva tres meses sin trabajo. La mayoría de los que hoy están recibiendo ollas comunes son personas que antes trabajaban, tenían un buen vivir, por lo menos suficiente como para alimentar a sus familias”.

Müller relevó la labor de los voluntarios que consiguen las ollas y cocinan grandes cantidades de comida para las comunidades. “Aquí las heroínas y los héroes son las que cocinan, los que comparten y llevan a las casas de los abuelitos, de la gente que no puede salir y las personas contagiadas”.

La activista hizo un llamado a los chilenos a compartir con los más necesitados. “Tenemos que compartir, y no lo que nos sobra, no la frazada vieja que ya no usamos, no como estas donaciones que a veces nos llegan del zapato único ni el calcetín guacho. Hoy día hay que compartir para que las personas puedan pasar este tiempo de crisis”.

También, enfatizó la necesidad acciones solidarias en estos momentos apremiantes. “No solo los chilenos, los migrantes que están en situaciones peores porque no tienen redes. Todas las personas que vivimos en Chile necesitamos la generosidad de todos. Nunca sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros. Esta la tenemos que pasar todos juntos”.

Reflexionó además sobre el modelo de desarrollo de nuestro país que, a juicio de Müller, debe cambiar tras esta pandemia. “Tanto en lo social como en lo ambiental vamos a tener que repensar un país nuevo“, concluyó.