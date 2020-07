Cuando la pandemia irrumpió en el planeta, en Chile se estaba dando la conversación sobre un eventual cambio constitucional y se había fijado fecha al plebiscito en el que los chilenos decidirían si querían una nueva Constitución o no. El tema sigue latente y, aunque el proceso comicial tuvo que ser pospuesto, las razones que lo impulsaron están vigentes.

Uno de los aspectos que Fernando Paulsen conversó con el abogado constitucionalista Jorge Contesse, doctor en Derecho y académico Rutgers University, fue el de los chilenos en el extranjero y cómo podrían ejercer su derecho al sufragio en el plebiscito.

Los nacionales que residen en el exterior deben cumplir con una serie de pasos establecidos por el Servicio Electoral de Chile (Servel) para poder participar en el proceso de consulta venidero, trámite que deben formalizar a través de los consulados chilenos en el exterior.

Sin embargo, por la misma razón de la pandemia muchos no han podido hacer lo trámites. En este sentido, Contesse y un grupo de colegas introdujo un recurso de amparo para proteger a aquellas personas que se les venció el plazo.

“El problema no sabemos exactamente la cifra. Lo que sabemos es que el Servel recibió 3 mil solicitudes de cambio de domicilio electoral en el extranjero. De acuerdo con la ley del Servel, puso como plazo para este cambio, el 6 de junio. Un plazo regulado en la ley. Lo que ocurrió en este caso es que algunas personas no pudieron hacer el trámite. 16 personas se pusieron en contacto con nosotros, pero no sabemos exactamente cuántas son y tenemos casi la certeza de que son muchas más“, afirmó el abogado.

El académico explicó que muchos chilenos en el extranjero no pudieron sacar su Clave Única, requisito indispensable para hacer el cambio de domicilio electoral, y esto se debió a que la única forma disponible para hacerlo es acudir al consulado chileno en el país que residan, mismos que tuvieron que cerrar su atención por las disposiciones sanitarias de los países frente a la pandemia del COVID-19. “Las personas que están en el extranjero pedían hacer este cambio. Escribían al Registro Civil, al Servel a su consulado y se quedaron sin respuestas. Llegó el plazo del 6 de junio y quedaron entonces fuera del padrón y sin la posibilidad de actualizar su domicilio electoral“, dijo.

En cuanto al recurso de amparo introducido en la Corte de Apelaciones de Santiago, Contesse señaló que fue admitido por esa instancia. “Lo que sucede es que estamos contra los plazos, esto suponiendo que el plebiscito se celebre el 25 de octubre. El Servel va a publicar el padrón definitivo a fines de julio, entonces le estamos pidiendo a la Corte que se avoque al conocimiento de este caso lo antes posible“.

El grupo de abogados que introdujo el amparo propone una serie de medidas que pueden ayudar a solucionar la situación de los chilenos en el extranjero que necesiten actualizar su domicilio electoral en tiempos de pandemia. Contesse citó la digitalización de los trámites como una de esas vías o el uso de correo certificado, alternativas que no requieren el traslado en medio de las restricciones del COVID-19.

“Es un derecho constitucional que también está garantizado por tratados internacionales. Estamos hablando de mecanismos que el Estado tiene la obligación de disponer, para garantizar que las personas puedan ejercer su derecho al sufragio que es un derecho humano“, puntualizó.