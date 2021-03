El presidente Sebastián Piñera anunció la noche de este lunes de nuevas ayudas económicas para enfrentar la crisis de la pandemia, que incluyen la extensión del IFE, un Bono Covid, un Bono Clase Media y un Préstamo Solidario, entre otros.

En conversación con CNN Chile, la senadora y candidata presidencial Ximena Rincón (DC), manifestó que “sin lugar a dudas constituye un avance, pero claramente uno tiene poca información en el detalle. Cada uno de los anuncios que hace el Presidente es con algún requisito y eso obviamente hace complejo para la ciudadanía conocer si califica o no, salvo la parte en que habla del IFE”.

La parlamentaria expresó que “tenemos dudas respecto de la simplicidad y de la cobertura”, ya que en el texto se indica que los beneficios apuntan a las personas que califiquen, por lo que “uno se pregunta si es que hay más requisitos, es la duda que va quedando y que ha sido la tónica de lo que ha pasado hasta ahora en cada uno de los anuncios“.

“La queja que yo he recogido, no solamente en el Maule sino que en todo el país, es que las personas van quedando fuera, no califican, entonces de ser un buen anuncio pasa a ser una decepción para la ciudadanía que no alcanza a tener los requisitos que el gobierno fija”, dijo.

En ese sentido, afirmó que “insistir en esta pseudofocalización, que es compleja y que hace que las personas no califiquen, lo hace muy frustrante y es lo que deberíamos tender a eliminar“.

Con respecto a cómo puede influir esto en la tramitación del tercer retiro de los fondos provisionales, Rincón expresó que “no es bueno, lo hemos dicho en todo los tonos, que sigamos pidiéndole a las personas que con sus ahorros enfrenten esta pandemia“.

“Pero cuando no hay ayuda del Estado la verdad es que se hace inexplicable para una persona que paga sus impuestos, saca adelante su familia, contribuye con el desarrollo del país, que no la ayudemos porque no califica y que no pueda retirar lo que tiene ahorrado“, añadió.

Finalmente, aseveró que “yo creo que el gobierno sí ha entregado (ayudas económicas), el problema es que ha entregado tarde, de manera engorrosa, ha puesto demasiados requisitos y además con topes y límites, entonces hay muchas personas que quedan fuera de la ayuda del Estado y la pregunta es: ¿qué les decimos a ellos?”.