Revuelo causó la designación del ex convencional Ricardo Montero (PS) como jefe de gabinete de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

En conversación con CNN Chile, el senador Fidel Espinoza (PS) manifestó que “no tengo una aprensión al nombre, pero sí a la forma. O sea, Carolina Tohá provoca al propio parlamento y a quienes no nos sentimos escuchado por los convencionales, que no nos escucharon nunca”.

“Montero fue de quienes nunca nos escuchó cuando decíamos ‘no radicalicemos las cosas porque vamos a poner en riesgo el triunfo del Apruebo’. Montero fue de las personas intransigentes que no nos escucharon cuando decíamos que colocaran en el texto constitucional el tema del aborto, porque era partir perdiendo la elección”, sostuvo el senador.

Asimismo, aseguró que “nos decían que estábamos locos, que había una oleada de cambios, y no escucharon que lo que la gente quiere es una nueva Constitución, pero una Constitución con responsabilidad, no escrita desde el odio, el rencor y el revanchismo, como lo hicieron Atria, Bassa y Stingo, que escribieron un texto que no encajaba con el sentimiento de la ciudadanía”.

En ese sentido, manifestó que “por eso me molestó que Carolina Tohá no haya tenido un poco de mesura, los convencionales no pueden entrar al Gobierno como si nada, como si no tuvieran ninguna responsabilidad en la debacle que tuvimos el domingo 4 de septiembre”.

“Los convencionales se creían poco menos que semidioses”

Respecto a un eventual nuevo proceso constituyente, el senador Espinoza afirmó que no se debe empezar desde una hoja en blanco, porque “hay cosas que tenemos que rescatar” de la propuesta redactada por la Convención Constitucional. “Partir de cero sería injusto. Las cosas positivas tenemos que dejarlas”, dijo.

Por otro lado, reflexionó: “El gran problema que tuvieron los convencionales es que se creían poco menos que semidioses (…), la gente no quiere el tema del aborto, la plurinacionalidad no le gusta“.

Según el parlamentario, la redacción de una nueva Constitución debiese ser con 50 convencionales elegidos democráticamente y con paridad, porque “llegó para quedarse”.

Finalmente, argumentó que “el Gobierno tiene que abstraerse de este proceso y ponerse a gobernar en los temas que los chilenos le dieron el apoyo, no puede pasar los cuatro años en el proceso constituyente cuando tenemos tantos problemas”.