A una semana del plebiscito constitucional donde el 61,86% rechazó el texto constitucional emanado de la Convención Constituyente, la posibilidad de crear una nueva instancia redactora comienza a perder apoyo en el Congreso.

Luego de la reunión de bancadas y partidos realizada en el Senado, parlamentarios de distintas colectividades han comenzado a transparentar su negativa y dudas frente a una eventual nueva elección de convencionales.

Un grupo de senadores de la bancada de RN-Independientes anunció esta jornada que no respaldarán un mecanismo similar a la Convención sino que prefieren avanzar en la redacción de una nueva Carta Magna mediante una comisión de expertos o una reforma tramitada a través del Congreso.

“Nosotros dijimos que estamos dispuestos a trabajar en una nueva Constitución, pero soy partidario de que sea redactada por expertos. No debemos llamar a una votación. Por ningún motivo. Esa es la posición mía y de varios senadores de Renovación Nacional. No hay ningún apuro. Tenemos que ser capaces de ver cómo elegimos esos expertos”, declaró a La Tercera, el senador Juan Castro, quien ya había presentado un proyecto de reforma constitucional similar.

El parlamentario incluso propuso que los expertos o académicos, “de preferencia abogados”, sean escogidos de la siguiente manera: un representante definido por cada cinco diputados o por cada dos senadores. Con esto, explicó al mencionado medio, que se llegaría a una comisión de 56 constituyentes “expertos”.

Esta postura no es aislada dentro de la bancada, ya que Manuel José Ossandón, María José Gatica, Carlos Kuschel, José García, Carmen Gloria Aravena y Kenneth Pug se han declarado a favor de una comisión de expertos, lo que desecharía la idea de una elección de convencionales.

“Las mejores legislaciones que ha tenido nuestro país las han hecho sabios como don Andrés Bello o los expertos de la Constitución de 1980”, señaló Kuschel.

“Escuchando a la ciudadanía, creo que una comisión de expertos es lo ideal. La Convención como la conocimos anteriormente no va a cuajar, la gente quedó muy desilusionada y tiene un costo muy alto”, señaló Aravena.

Por su parte, el jefe de bancada de RN, Andrés Longton, también sinceró sus dudas en torno al proceso. “Estamos comprometidos con tener una buena y nueva Constitución, pero además el no cerrarnos a ningún mecanismo no quiere decir que necesariamente tiene que ser una Convención Constitucional. Estamos abiertos a otros fórmulas también”, dijo.

Ante este escenario, también hay quienes que proponen una fórmula mixta (mitad expertos y mitad convencionales), mientras que el diputado Diego Schalper propone un “consejo constitucional”, el que esté conformado por miembros de Constitución de ambas cámaras del Congreso, ministros de la sala constitucional de la Corte Suprema, el ministro o ministra de Justicia, un miembro del Tribunal Constitucional, cinco rectores de universidades, cinco decanos de facultades de Derecho y 15 personas elegidas por sorteo.

“No soy partidario en este momento de crisis de seguir con el tema de la Constitución. Hay que abocarse a los temas por los que realmente protestó la gente, mejorar la salud, la educación, la jubilación, la seguridad pública y la vivienda. Llevamos tres años y no hemos hecho nada. La gente sigue molesta. Las constituciones no van a resolver los problemas. No es el momento para aumentar la incertidumbre”, declaró al mencionado medio, el senador Alejandro Kusanovic.

