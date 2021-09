El vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional Rodrigo Álvarez se refirió al caso del convencional Rodrigo Rojas y señaló que, a su juicio, hubiera preferido una reacción quizás más rápida por parte de la mesa directiva del órgano redactor presidida por Elisa Loncón.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Álvarez dijo que “la situación del convencional Rojas Vade es compleja en cualquier circunstancia, aparezca o no aparezca en el pleno, vote o no vote en el pleno, me parece que va a tener una situación extraordinariamente difícil porque hay una pérdida de confianza por la propia comunidad, por sus propios votantes”.

“Yo hubiera preferido probablemente una reacción un tanto más rápida que solamente la aceptación de la renuncia (…), no un juicio a la persona, porque uno tiene que ser extraordinariamente cuidadoso en eso, pero sí quizás una respuesta más rápida y más clara de la gravedad del tema”, agregó.

Álvarez argumentó que el caso de Rojas es grave porque a solo ocho semanas del inicio de la Convención, la mesa directiva tuvo que “ratificar su compromiso con la probidad y la transparencia. Ese es un compromiso que habitualmente es absolutamente dado, todo el mundo lo da por supuesto”.