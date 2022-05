El presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, valoró que el Gobierno haya decidido desarticular grupos violentos que protagonizan ataques y hechos de violencia en la macrozona sur.

Respecto al estado de excepción constitucional de emergencia de carácter “acotado” que rige en las provincias de Arauco y Biobío y la Región de La Araucanía, el líder gremial dijo en entrevista con Noticias Express de CNN Chile que “obviamente que la seguridad no puede ser acotada, las medidas de seguridad no pueden ser acotadas y tiene que haber una decisión amplia de tratar de dar seguridad en toda la región y no solo en las rutas”.

En ese sentido, Santibáñez manifestó que, a su juicio, “los hechos lo van demostrando y el Gobierno va a tener que ir accediendo a eso que lo pide todo el mundo”.

Pese a ello, agregó: “Me parece muy positivo el cambio de lenguaje en el Gobierno en términos de apuntar a la desarticulación de los grupos violentos. Yo creo que eso es lo que nunca se ha hecho, han operado con total impunidad por mucho tiempo y es bueno que se plantee el objetivo de hacerlo”.

“No lo había escuchado antes con total claridad. Se lo escuché ayer al subsecretario y nos parece parte de la solución”, continuó.

Consultado sobre cuáles son los términos a los que hace mención, respondió: “Lo primero es lo referido al estado de excepción”.

“Partieron totalmente contrarios y hoy día se dan cuenta que es necesario. Incluso, yo creo que es necesario que haya un despliegue militar importante en la zona que es probablemente donde ocurren más atentados, que es la zona forestal, y que los trabajadores forestales son las personas, y los transportistas forestales, que están más expuestos a este tipo de atentados; y mientras no se llegue a operar esa zona, va a ser difícil desarticular estos grupos”, sentenció.