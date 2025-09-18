País fiestas patrias

“Si no fuese por mi viejo no la contamos”: Lucas Nervi sufrió accidente de tránsito por conductor en estado de ebriedad

Por CNN Chile

18.09.2025 / 18:58

En sus redes, el atleta alertó a sus seguidores y llamó a la prudencia al volante.

El deportista nacional Lucas Nervi sufrió un accidente de tránsito la tarde del jueves 18 de septiembre, mientras se trasladaba rumbo a Osorno para recoger a sus padres, según informó el propio atleta en sus redes sociales.

En las fotografías publicadas por Nervi se aprecia el vehículo siniestrado y a personal de Carabineros procediendo a la detención de otro automovilista presente en el lugar.

De acuerdo con las imágenes y las declaraciones públicas del atleta, esa otra persona habría provocado el choque y circulaba presuntamente bajo los efectos del alcohol.

En su mensaje en redes, Nervi alertó a sus seguidores y llamó a la prudencia al volante.

“Cuídense familia, uno puede estar perfecto, pero uno nunca sabe las otras personas”, escribió.

Si no fuese por la buena reacción de mi viejo, no la contamos. Si toman, no manejen; y si cachan a alguien que va a manejar, quítele las llaves”.

Hasta el cierre de esta nota no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del deportista ni sobre las detenciones formales o sanciones aplicadas por Carabineros.

