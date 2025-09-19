Deportes tenis

Alejandro Tabilo derrota al 30° del mundo y avanza a cuartos de final del ATP 250 de Chengdú

Por CNN Chile

19.09.2025 / 08:25

{alt}

El chileno, actual 130° del ranking, derrotó en sets corridos al italiano Luciano Darderi (30°) y avanzó entre los ocho mejores del certamen chino.

Alejandro Tabilo (130°) continúa firme en el ATP 250 de Chengdú, luego de imponerse este viernes al italiano Luciano Darderi, número 30 del ranking mundial.

El tenista nacional mostró solidez en su juego y selló la victoria por parciales de 6-4 y 6-3, resultado que le permitió acceder a los cuartos de final del torneo asiático.

Con este triunfo, Tabilo se ubica entre los ocho mejores de la competencia.

El nacional ahora deberá enfrentar al australiano Christopher O’Connell (103°), en busca de un lugar en las semifinales.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Mundo Jimmy Fallon se pronuncia tras suspensión de Jimmy Kimmel y bromea con censura: "Todavía podemos decir lo que queremos"
Arturo Vidal ironiza con celebraciones borracho y asegura que estas fiestas estará “en casa, tranquilo”
Alejandro Tabilo derrota al 30° del mundo y avanza a cuartos de final del ATP 250 de Chengdú
Fuerte sismo se registró en la Región de Tarapacá durante la madrugada de este 19 de septiembre
Jimmy Kimmel queda fuera del aire: filial de ABC exige disculpas y donación tras comentarios sobre Charlie Kirk
“Si no fuese por mi viejo no la contamos”: Lucas Nervi sufrió accidente de tránsito por conductor en estado de ebriedad