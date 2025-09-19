Alejandro Tabilo derrota al 30° del mundo y avanza a cuartos de final del ATP 250 de Chengdú

El chileno, actual 130° del ranking, derrotó en sets corridos al italiano Luciano Darderi (30°) y avanzó entre los ocho mejores del certamen chino.

Alejandro Tabilo (130°) continúa firme en el ATP 250 de Chengdú, luego de imponerse este viernes al italiano Luciano Darderi, número 30 del ranking mundial.

El tenista nacional mostró solidez en su juego y selló la victoria por parciales de 6-4 y 6-3, resultado que le permitió acceder a los cuartos de final del torneo asiático.

Con este triunfo, Tabilo se ubica entre los ocho mejores de la competencia.

El nacional ahora deberá enfrentar al australiano Christopher O’Connell (103°), en busca de un lugar en las semifinales.