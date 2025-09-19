País temblor

Fuerte sismo se registró en la Región de Tarapacá durante la madrugada de este 19 de septiembre

Por CNN Chile

19.09.2025 / 08:16

{alt}

El movimiento telúrico se produjo a las 01:55 horas de este viernes, con epicentro cercano a Pica.

Un sismo de magnitud 5,8 se percibió la madrugada de este viernes en la Región de Tarapacá, al norte del país.

El movimiento fue registrado a las 01:55 horas por el Centro Sismológico Nacional (CSN).

De acuerdo con los datos preliminares entregados por el organismo, el epicentro se localizó a 28 kilómetros al noreste de la comuna de Pica, con una profundidad de 96 kilómetros.

Hasta el momento, no se han reportado daños a personas ni a infraestructura.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Mundo Jimmy Fallon se pronuncia tras suspensión de Jimmy Kimmel y bromea con censura: "Todavía podemos decir lo que queremos"
Arturo Vidal ironiza con celebraciones borracho y asegura que estas fiestas estará “en casa, tranquilo”
Alejandro Tabilo derrota al 30° del mundo y avanza a cuartos de final del ATP 250 de Chengdú
Fuerte sismo se registró en la Región de Tarapacá durante la madrugada de este 19 de septiembre
Jimmy Kimmel queda fuera del aire: filial de ABC exige disculpas y donación tras comentarios sobre Charlie Kirk
“Si no fuese por mi viejo no la contamos”: Lucas Nervi sufrió accidente de tránsito por conductor en estado de ebriedad