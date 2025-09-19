Fuerte sismo se registró en la Región de Tarapacá durante la madrugada de este 19 de septiembre

El movimiento telúrico se produjo a las 01:55 horas de este viernes, con epicentro cercano a Pica.

Un sismo de magnitud 5,8 se percibió la madrugada de este viernes en la Región de Tarapacá, al norte del país.

El movimiento fue registrado a las 01:55 horas por el Centro Sismológico Nacional (CSN).

De acuerdo con los datos preliminares entregados por el organismo, el epicentro se localizó a 28 kilómetros al noreste de la comuna de Pica, con una profundidad de 96 kilómetros.

Hasta el momento, no se han reportado daños a personas ni a infraestructura.