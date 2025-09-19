Arturo Vidal ironiza con celebraciones borracho y asegura que estas fiestas estará “en casa, tranquilo”

En la previa de Fiestas Patrias, el volante chileno presentó un spot de su marca de ropa donde recuerda episodios polémicos.

En medio de la víspera de Fiestas Patrias, Arturo Vidal sorprendió en redes sociales con un creativo video para promocionar su marca de ropa, “The King 23”.

En la pieza audiovisual, el mediocampista nacional utilizó imágenes de algunas de sus recordadas y alocadas celebraciones, como la vez que apareció en estado de ebriedad festejando con Flamengo la obtención de la Copa Libertadores o cuando se mostró recostado sobre un automóvil de lujo.

Con un tono irónico, el “King” aseguró que este año optará por un festejo distinto, señalando que disfrutará “en casa, tranquilo”, en contraste con su historial de celebraciones desbordadas.