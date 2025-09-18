Jimmy Kimmel queda fuera del aire: filial de ABC exige disculpas y donación tras comentarios sobre Charlie Kirk

La suspensión del programa Jimmy Kimmel Live! se mantiene indefinida luego de que Sinclair, grupo de radiodifusión afiliado a ABC, condicionara su retorno a una disculpa pública y un aporte económico a la familia de Charlie Kirk y a su fundación Turning Point USA.

La polémica en torno a Jimmy Kimmel sigue escalando. Este jueves, Sinclair Broadcast Group, empresa afiliada a ABC en más de 30 mercados de Estados Unidos, informó que la continuidad del programa Jimmy Kimmel Live! dependerá de que el presentador cumpla con una serie de exigencias.

Entre ellas, según consigna la revista People, se encuentra que el comediante pida disculpas directas a la familia del activista conservador Charlie Kirk y que realice una “donación personal significativa” tanto a sus parientes como a la organización sin fines de lucro fundada por él, Turning Point USA.

La decisión se produce luego de los comentarios emitidos por Kimmel el pasado lunes 15 de septiembre, cuando criticó lo que calificó como un “provecho político” por parte del expresidente Donald Trump tras el asesinato de Kirk. El dirigente republicano de 30 años murió de un disparo en el cuello mientras ofrecía una charla en la Universidad del Valle de Utah.

“Nos oponemos a los recientes comentarios del Sr. Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk”, señaló Sinclair en un comunicado. Además, la compañía adelantó que sus estaciones locales transmitirán este viernes un especial en homenaje al activista, en reemplazo del espacio habitual de Kimmel.

El grupo añadió que, más allá de las decisiones que adopte ABC respecto al futuro del programa, no retomará la emisión hasta que exista certeza de que “se han tomado las medidas adecuadas para mantener los estándares esperados de una plataforma de transmisión nacional”.